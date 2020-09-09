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381年高山巖福德宮發財悠遊卡 4大超商售完為止

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起可至超商購買。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起可至超商購買。圖／悠遊卡公司提供

屏東高山巖福德宮建廟超過381年，不僅是台灣本土最高的土地公廟，也是少見建在珊瑚礁岩洞的土地公廟，悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商等4大超商販售，每張售價150元，售完為止。

悠遊卡公司表示，「高山巖福德宮發財悠遊卡」內附有「納福金鎖片」，搭配鑰匙圈可隨身攜帶，包裝紙卡上還有提供高山巖福德宮發財錢母卡兌換聯，購買信徒前往高山巖福德宮參拜，還可兌換錢母。

「高山巖福德宮發財悠遊卡」盼透過與福德正神的連結，為台灣居民提供鎮定安心的力量，並藉由福德正神的庇佑，獲得身心健康與財富豐足。

悠遊卡公司歷年多次與北、中、難知名廟宇合作發行悠遊卡，不僅商品詢問度高，也獲得廣大迴響，包含馬祖、福德正神、月下老人、保生大帝、文昌帝君、虎爺等，銷售況熱絡，多款神明卡皆以完售。

悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起可至超商購買。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起可至超商購買。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 超商 土地公

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