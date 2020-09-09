381年高山巖福德宮發財悠遊卡 4大超商售完為止

屏東高山巖福德宮建廟超過381年，不僅是台灣本土最高的土地公廟，也是少見建在珊瑚礁岩洞的土地公廟，悠遊卡公司與高山巖福德宮推出「高山巖福德宮發財悠遊卡」，即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商等4大超商販售，每張售價150元，售完為止。

悠遊卡公司表示，「高山巖福德宮發財悠遊卡」內附有「納福金鎖片」，搭配鑰匙圈可隨身攜帶，包裝紙卡上還有提供高山巖福德宮發財錢母卡兌換聯，購買信徒前往高山巖福德宮參拜，還可兌換錢母。

「高山巖福德宮發財悠遊卡」盼透過與福德正神的連結，為台灣居民提供鎮定安心的力量，並藉由福德正神的庇佑，獲得身心健康與財富豐足。