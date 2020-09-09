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前瞻軌道預算減 陳其邁：依期程提補助不受影響

中央社 / 高雄9日電

前瞻基礎建設軌道預算縮水約5成，高雄市推動黃線捷運等工程是否受影響備受關注，市長陳其邁今天指出，高雄市依照規劃、興建期程向中央提出經費補助，建設不受影響。

陳其邁今天由衛生局長黃志中、立委李昆澤及市議員康裕成等人陪同在高雄中學誓師掃蕩登革熱並視察附近環境，要求土地及空屋建築所有權人要負起清理環境責任。媒體關切國發會針對前瞻2.0基礎建設預算軌道經費縮水一事，他於聯訪時做上述回應。

他指出，國發會軌道經費減少不會影響高雄市的軌道建設；因為高雄是按照規劃、興建期程向中央提出經費需求和補助。

他說，有一些縣市軌道建設期程有時候會拉長到7年到10年；高雄市預算編列照進度執行，所以高雄市軌道建設不會受到任何影響，再者，前幾天總統蔡英文視察捷運岡山路竹延伸段工程，總統支持高雄軌道建設計畫，國發會主委也了解。

高雄市推動的捷運黃線建設工程、岡山路竹延伸線及屏東延伸線規劃案都列入前瞻基礎建設經費中；黃線經費約新台幣1445億元、岡路路竹延伸線約317億元，目前兩案綜合規畫都已經送交通部審查，等中央核定將會進入基本設計。

捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，路網主要連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，三民、鳳山、鳥松等行政區，並串連捷運紅、橘線、輕軌及鐵路地下化車站，將使都會核心區路網更趨完整。

高雄市 捷運 軌道建設

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