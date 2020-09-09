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小琉球陸蟹慘遭遊客路殺 志工繪製詼諧「減速」藝術牆

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝

夏秋是陸蟹降海釋幼的繁殖季，母蟹入夜後穿越馬路到海邊，卻面臨過往車輛輾壓死亡的危機；屏東小琉球夏天進入旅遊旺季，路上常可見到被壓成如蟹餅般的陸蟹，一群在地保育志工看了心痛，為降低「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語，也呼籲比照墾丁國家公園拿出具體護蟹作為。

「陸蟹降海釋幼遭汽機車『路殺』，不只發生在墾丁！」海湧工作室負責人郭芙說，陸蟹媽媽到海邊釋幼後再回到陸地，因要穿越濱海公路，面臨過往車輛輾壓死亡的危機，小琉球在夏天旅遊旺季也是死傷慘重，入夜後常有夜遊機車騎士，尤其是遊客中心通往美人洞路段，為提醒遊客，工作室和台灣咾咕嶼協會公部門合作在路邊製作醒目的海廢藝術宣導牆，提醒來到小琉球，「減塑」也要「減速」。

她說，藝術宣導牆運用上千個浮球、瓶蓋、圓形浮球個、玩具和拖鞋，10多人花了半個之時間創作完成，它和以往環保減塑、愛護海龜的宣導牆不同，運用詼諧的創作意象，把陸螃蟹變大，變成大螃蟹在過馬路，縮小的人類，以害怕被螃蟹踩到方式，提醒遊客尊重路上的小生命，路過時請務必放慢車速，別讓陸蟹媽媽慘死輪下，破壞陸蟹生態繁衍的重要一步。

台灣咾咕嶼協會說，在陸蟹生態區塊，小琉球不像墾丁國家公園有墾管處委託學者專家計畫性研究、設交通警告標示、夏季邀民間團體和志工參與「陸蟹廊道」等護蟹過馬路措施；在地保育人士調查，小琉球數量最多的陸蟹是紫地蟹（拉氏仿地蟹），棲地主要為岩礁岸或海岸林附近，隨著夏季遊客變多，騎車夜遊頻率增加，「路殺」跟著增加，加上人為開發棲地減少，相信數量是呈現逐年下降趨勢，讓人憂心，呼籲官方拿出具體護蟹作為。

屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球一群在地保育志工為降低陸蟹「路殺」率，在遊客中心通往美人洞的熱門夜遊路線，貼心製作一面大型「蟹謝讓路」海廢藝術牆和交通警語。記者潘欣中／翻攝

小琉球 陸蟹 墾丁

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