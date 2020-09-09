高市登革熱大掃蕩 陳其邁籲讓病媒蚊絕子絕孫

中央社 / 高雄9日電

進入高溫多雨的登革熱流行期，高雄市衛生局統計近來社區陽性容器率指數已攀升，擔心登革熱疫情蠢蠢欲動，市長陳其邁今天在三民區帶領民眾聯合掃蕩誓師，要讓病媒蚊絕子絕孫。

陳其邁在高雄市政府衛生局長黃志中、環保局長張瑞琿及民主進步黨籍立委李昆澤、高雄市議員康裕成等人陪同，在高雄中學側門處誓師掃蕩登革熱。

陳其邁表示，高市目前境外移入登革熱有7例、零本土個案，但近來雨後登革熱指數攀高，由5.97%上升至8.78%。

另外，因應三民區防疫旅館及周邊近4週高效能捕蚊燈病媒蚊數量監測，捕獲成蚊數量持續攀，並於社區查獲排水槽、水桶、帆布、金爐等多處積水已孳生病媒蚊幼蟲，所以防疫團隊要加強防疫掃蕩。

陳其邁帶領環保、衛生、民政等單位與民眾一起宣示登革熱掃蕩，並示範「巡、倒、清、刷」清除孳生源四大訣竅，他呼籲民眾一起讓登革熱病媒蚊絕子絕孫。

他並巡視三德西街閒置私有及國有空地雜亂的環境，要求相關單位包括國有財產署等負起環境清理責任，確保不成為病媒蚊孳生源。

同時在三德西街檢視稽查人員以自拍神器查看建築高處屋簷溝積水情形，快速做到檢視防疫的過程。附近里長及居民反映，擔心環境死角成為登革熱溫床，盼市府協助環境死角整頓。

陳其邁指出，高市目前雖無本土登革熱個案仍要求提高警覺強化防疫行動，落實戶內、外環境整頓，雨後徹底清除髒亂點及積水容器，每週三防登革熱日，落實「巡、倒、清、刷」，捍衛社區環境及健康。

登革熱 病媒蚊 陳其邁

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