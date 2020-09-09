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高雄三民新興區登革熱大掃蕩 切斷傳染鏈怕境外變本土

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高雄今年登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，所以要加強撲滅病媒蚊、切斷傳染鏈。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，高雄今年登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，所以要加強撲滅病媒蚊、切斷傳染鏈。記者徐如宜／攝影

時序進入高溫多雨的登革熱流行期，高雄市長陳其邁今天率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民區港西里、建東、港西、長明、港東里，及新興區新江、建華、建興等7里，發動登革熱聯合大掃蕩。陳表示，高雄今年登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，所以要加強撲滅病媒蚊、切斷傳染鏈。

高雄市衛生局統計，第28周至第36周社區陽性容器率已由5.97%上升至8.78%，顯示近日雨後社區病媒蚊密度已有逐漸升高的趨勢。另因應三民區某防疫旅館及周邊近4周高效能捕蚊燈病媒蚊數量監測，捕獲成蚊數量持續攀升，衛生局在社區查獲排水槽、水桶、帆布、金爐等多處積水，已孳生病媒蚊幼蟲。

今日誓師活動現場，由陳其邁帶領環保、衛生、民政、教育等局處首長，手持社區常見的積水容器「水桶、底盤、甕」，示範登革熱「巡、倒、清、刷」，傾倒容器內積水，呼籲民眾一起動手徹底清除堆置於巷弄及防火巷內的積水容器及髒亂廢棄物，維護居家環境。

陳其邁表示，昨天在市政會議時特別指示，現在高雄市登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，換句話說，本土病例一定是境外移入再藉由病媒蚊傳播到本土病例。所以市府挑選幾個例如外籍人士比較常出入的地方，撲滅附近的病媒蚊，就可以切斷傳染鏈。市府也從誘蚊桶、捕蚊燈收集病媒蚊的數量來做判斷，假如密度比較高的話，就代表風險也比較高。依據這些判斷，所以在高雄車站附近，以及新興、三民區加強防疫。

陳其邁帶隊前往視察國有財產署位於三民區鳳北里閒置空地、破損空屋等高風險場域，有些破損空屋因年久失修，屋頂及門窗皆已破損，戶外空地有雜物堆置的情形，雨後如果積水容器未及時清除，將孳生病媒蚊，恐成為登革熱病媒蚊溫床，造成社區登革熱防疫的死角。他請國有財產署務必善盡環境管理之責，落實髒亂環境整頓，嚴防病媒蚊孳生。

高雄市府跨局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影
高雄市府跨局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁視察三民區鳳北里等登革熱高風險場域。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁視察三民區鳳北里等登革熱高風險場域。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民、新興區7里，發動登革熱聯合大掃蕩。記者徐如宜／攝影

病媒蚊 登革熱 衛生局

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