高雄三民新興區登革熱大掃蕩 切斷傳染鏈怕境外變本土

時序進入高溫多雨的登革熱流行期，高雄市長陳其邁今天率局處防疫團隊及鄰里志工，在高雄中學針對三民區港西里、建東、港西、長明、港東里，及新興區新江、建華、建興等7里，發動登革熱聯合大掃蕩。陳表示，高雄今年登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，所以要加強撲滅病媒蚊、切斷傳染鏈。

高雄市衛生局統計，第28周至第36周社區陽性容器率已由5.97%上升至8.78%，顯示近日雨後社區病媒蚊密度已有逐漸升高的趨勢。另因應三民區某防疫旅館及周邊近4周高效能捕蚊燈病媒蚊數量監測，捕獲成蚊數量持續攀升，衛生局在社區查獲排水槽、水桶、帆布、金爐等多處積水，已孳生病媒蚊幼蟲。

今日誓師活動現場，由陳其邁帶領環保、衛生、民政、教育等局處首長，手持社區常見的積水容器「水桶、底盤、甕」，示範登革熱「巡、倒、清、刷」，傾倒容器內積水，呼籲民眾一起動手徹底清除堆置於巷弄及防火巷內的積水容器及髒亂廢棄物，維護居家環境。

陳其邁表示，昨天在市政會議時特別指示，現在高雄市登革熱境外移入的個案是7例，本土個案是0，換句話說，本土病例一定是境外移入再藉由病媒蚊傳播到本土病例。所以市府挑選幾個例如外籍人士比較常出入的地方，撲滅附近的病媒蚊，就可以切斷傳染鏈。市府也從誘蚊桶、捕蚊燈收集病媒蚊的數量來做判斷，假如密度比較高的話，就代表風險也比較高。依據這些判斷，所以在高雄車站附近，以及新興、三民區加強防疫。