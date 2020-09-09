高雄社大推「地方學」 16條高雄地方小旅行開跑

高雄市社區大學成立20年，全市7所社大將接力舉行16場「地方學」小旅行活動，首場由北高雄社大開跑，帶民眾參加「後勁學-半屏山探勘、北峰碉堡巡禮」。另15條地方小旅行也將陸續開跑，歡迎民眾報名，日期與路線可上高雄市終身學習入口網http://lifelonglearn.kh.edu.tw/bin/home.php查詢。

地方文史工值者林財正帶著學員踏查半屏山，在翠華路登山口講解半屏山地質地形、歷史與傳奇故事，暖身後動身到往北峰碉堡。在日治時期的軍事坑道與碉堡，從二戰結束後塵封在半屏山下多年，直到最近才被真正發現與研究，是北高雄難得留存的軍事古蹟。

林財正表示，北峰碉堡，為日治時期日本人所建構的戰備設施，於西元1945年2月完成，屬於高雄要塞防禦工事的一部分，目的為保衛左營軍港及半屏山下的煉油廠及重工業區。碉堡整體設計為一座防空砲台堡壘，鑿穿半屏山北峰山頭所築坑道，共有上、中、下三層鋼筋混凝土結構，砲口皆朝向西北左營港口方向。因為堡壘建於山頭上且前後打通，坑道內部相當涼爽通風又舒適，學員在坑道裡層層來回探究。

地方學小旅行9月12日由北高雄社大舉辦「後勁學-半屏山探勘（洞窟動植物篇）；鎮港園社大9月17日舉行「前草學-鐵馬行」，9月18日是「前草小旅行」；9月19日「後勁學-走讀工業聚落建築群」；9月26日「走讀林園海岸線之美」；9月30日是岡山社大的「岡山輕旅行（穿越了！老街有意思）」。