動保法9年前禁用捕獸夾 至今仍有貓狗和動物被夾傷斷腿

9年前，動物保護法第14條有關捕獸夾修法，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

但其實捕獸夾仍存在，法令形同虛設，台灣之心愛護動物協會表示，每年到偏鄉進行長期駐點為犬貓絕育的駐紮任務時，都看到被獸夾或山豬吊所傷的流浪動物；今年三月底到恆春時，在活動場地就遇見三隻跛腳流浪犬，斷肢傷口深可見骨，甚至有浪狗腳掌搖搖欲墜、只剩一點皮肉相連；近幾年，屏東科技大學野生動物研究所長黃美秀帶領黑熊研究團隊，在台灣山區監測野生黑熊，也曾發現斷掌熊，懷疑山區仍有捕獸夾，保育動物也受害。

據林務局調查，捕獸夾、山豬吊在山區仍可見；林務局2018年拆除違法獵具件數299件。台灣之心到偏鄉絕育活動進行家訪時也發現，常有農民為防止野生動物破壞農作物、或為避免流浪犬踩踏農地，放置獵具嚇阻，有時連流浪小貓小狗都被夾傷。

林務局指出，林務局森林巡護工作，每年平均投入11萬人次，執行查緝盜伐、盜獵，並拆除獵具和獸夾，2011年拆除3084件，到2017年降到368件，放捕獸夾案件逐年下降，林務局仍會加強查緝，使保育野生動物不受獸夾威脅。

動物保護法2008年規定禁止使用獸夾，2011年修法，非經主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾；今年三月起更禁止使用山豬吊，違反規定可處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。若五年內故意再次違反，最重可處兩年有期徒刑。

台灣之心每年都會同獸醫及志工，到動物醫療資源缺乏的偏鄉或離島，進行為期一周以上的駐紮任務，除勘查當地遊蕩犬貓情形，執行TNvR (Trap捕捉-Neuter絕育-Vaccinate疫苗-Return回置)，也會逐戶家訪及校園教育宣導，推廣尊重生命及犬貓絕育的觀念，希望由源頭控制流浪犬貓的數量，減緩人與流浪犬貓間的衝突，讓獸夾、山豬吊等獵具在台灣銷聲匿跡。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，2011年6月，全民關注的動物保護法第十四條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。