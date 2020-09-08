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澎湖模擬空難救災演習 近400人次參與過程逼真

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖災害防救演習今天在馬公第三漁港區腹地模擬發生空難進行搶救實作演練，動員澎湖各救災單位人車，演習過程逼真，內政部次長陳宗彥對演練給予高度肯定。

今天的「全民防衛動員與災害防救（民安6號）演習」，由澎湖縣政府主辦，澎湖縣長賴峰偉擔任指揮官，上午進行兵棋推演，下午進行綜合實作演練，陳宗彥率隊視察，包括縣政府、民航局、澎湖防衛部、消防、公營事業、志工等21個公私單位，共近400人次與46部車輛參演。

全民防衛動員與災害防救演習狀況模擬澎湖發生空難，造成機組員和乘客等重大傷亡，包括災害搶救、大量傷患醫療救護、鄉民撒離收容、國軍支援兵力、緊急通訊、水電設施搶修、傳染病防治、環境清理等項目進行演練，過程逼真。

陳宗彥對澎湖災害防救演習表示肯定，並代表行政院長蘇貞昌致贈團體加菜金，向所有參演人員表達敬意。

陳宗彥指出，演習過程中每一步驟都非常重要，感謝澎湖參與演習人員，所有搶救過程都按部就班，相信在災害發生時，中央與地方通力合作，減少損害。

賴峰偉表示，澎湖過去發生數次空難，災害一觸即發會造成連鎖反應，當災害發生時應秉持一點突破、全面反應，平時做好防救萬全準備，透過不斷實作演練，熟悉各項防災整備與應變作為，讓災害發生後的生命財產損失減至最低。

澎湖 演習 空難

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