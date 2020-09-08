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少辦政治青年營力推教育公益 黃柏霖：盼孩子未來更好

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
國民黨高雄市議員黃柏霖力推志工、教育公益活動，全心幫助下一代提升學習能力。圖／本報資料照片
國民黨高雄市議員黃柏霖力推志工、教育公益活動，全心幫助下一代提升學習能力。圖／本報資料照片

最近不少政黨、派系辦理青年培訓營隊，但未見國民黨有所行動，高雄市議員黃柏霖表示他當國民黨高雄市黨部主委時辦過青年培訓營，後來不少人選上里長。今年他把重心放在志工培訓、科丁園地、心智圖法等公益活動，他說，這些活動雖不像其他黨派直接培訓年輕學員參與政治，但對下一代、對年輕人的好的價值觀有潛移默化的影響，有助提升下一代學習能力。

時代力量高雄市黨部、台灣基進、民進黨派系湧言會先後在高雄市舉辦青年培訓營，鼓勵年輕人關心公共政策，但國民黨中央或高雄市黨部沒有規畫類似活動。

黃柏霖曾任高雄市黨部主委，當年他寫了舉辦青年培訓營隊與成立「青年未來館」的計畫，得到國民黨中央黨部支持，那時國民黨還有黨產，在黨中央經費支持下，他在鳳山黨部辦過3期青年培訓營隊，台北市前市長郝龍斌、台中市前市長胡志強都南下與學員交流過，那些學員中，有人後來去選里長且當選，為國民黨充實基層實力。

今年，國民黨從中央到地方的財務都困窘，中央黨部沒有經費幫助地方黨部辦培訓人才營隊，地方黨部更無力負擔，因此其他黨派辦3、4天青年培訓營隊時，國民黨「靜悄悄」。

已不是市黨部主委的黃柏霖，靠自己的力量連結資源，持續培訓志工、辦科丁園地，也力推增加學習力、記憶力等的心智圖法，不只在自己議員選區三民區辦，更從市區辦到偏鄉，甚至到其他縣市辦理。

他說，這些公益活動都無關政治論述，只是單純的志工服務訓練、教育相關學習，卻能幫助社會、下一代建立正確價值觀，下一代的學習能力可以提升，比推政治論述還有意義，如果這些公益活動能做出成果，能讓下一代更好，比什麼都重要。

國民黨高雄市議員黃柏霖力推志工培訓。圖／高雄市議員黃柏霖提供
國民黨高雄市議員黃柏霖力推志工培訓。圖／高雄市議員黃柏霖提供

國民黨 青年 高雄市

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