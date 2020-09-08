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澎湖秋冬推戀戀海味美食假期 發放500元美食券

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖縣政府延續「瘋澎湖」旅遊熱潮，秋冬推出「戀戀海味美食假期」活動，將發放給每名遊客500元美食券，每人限領一次，總共2萬份。

縣府旅遊處長陳美齡今天表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫後的偽出國觀光旅遊，澎湖成為國人的首選，其中暑假的花火節更吸引了50餘萬名遊客到澎湖，為延續這股「瘋澎湖」熱潮，在10月15日起的秋冬季推出「戀戀海味美食假期」系列活動。

陳美齡在與澎湖在地的餐飲業者說明會中表示，「戀戀海味美食假期」活動中將發放價值新台幣500元美食券，總數2萬份，自10月10日起，非澎湖籍遊客持在澎湖住宿2晚以上合法旅宿之發票，以及台灣前往澎湖之機船票和身分證明文件等，10月15日起至年底止，在澎湖工商發展投資策進會兌領，每人限領1次，兌完為止。

縣府配合戀戀海味美食假期，與合作的餐館等還同步推出有篤行十村眷村美食月、尋找故事菜、菊島好時光美食護照與五星主廚月等，除了品嚐各家美食料理外，還可集章集點抽好禮。

澎湖

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