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旗山廢爐石清除造成汙染 環保局重罰命繳代履行費89億

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
旗山廢爐碴清除未做好汙染防制，數量達高100萬噸，高雄市環保局重罰廢止清理計畫並命清理義務人繳代履行費89億。圖／高雄市環保局提供
旗山廢爐碴清除未做好汙染防制，數量達高100萬噸，高雄市環保局重罰廢止清理計畫並命清理義務人繳代履行費89億。圖／高雄市環保局提供

高雄旗山大林爐石回填區8月底連日豪雨後，廢爐石強鹼水再次現形，居民質疑負責清運的萬大材料科技公司清除作業未確實。高雄市環保局長張瑞琿表示，案地廢爐石共100萬噸，萬大公司清理不符合期程及未做好汙染防制措施，將予重罰並廢止清理計畫，並依行政執行法命清理義務人萬大、建發及中聯公司，應繳交代履行費用89億元。

旗山區圓潭大林里農地在2013年遭非法填埋大量轉爐石和不明廢棄物，造成當地農地及水質汙染，引發地方陳情抗議。業者在今年4月展開3年清運期程，但8月底大雨造成回填區滲出強鹼水，引起地方嘩然。萬大公司認為責任在地主建發公司，萬大是只因連帶責任關係站出來負責清理，原訂的清理期程是10年，但環保局駁回，後來才修正為3年。

張瑞琿表示，旗山區大林段轉爐石回填案經行政法院判決確定後，環保局依法要求相關清理義務人，包括建發公司、萬大公司及中聯公司清理，三個清理義務人提出訴願後均遭駁回；後續萬大公司及中聯公司提出行政訴訟，也遭駁回，可見清理義務人應負擔清理責任。環保局質疑萬大公司如果認為沒有清理義務，為何提出清理計畫?

環保局廢棄物管理科指出，此場址因轉爐石錯置、錯用回填至農地而為廢棄物，依廢棄物清理法規定，主管機關自得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地的土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。萬大公司為該場址轉爐石的力清運者，自應負清理責任。

環保局指出，萬大公司已於台灣高等法院高雄分院判決有罪確定，就應負起清理責任，萬大公司既為受託清運者，在其他清理義務人完成清理前，仍負有廢棄物清理法的清理責任。環保局會嚴格監督，並督促萬大公司儘速完成清理，未儘速清理將廢止清理計畫並予以重罰。環保局與其他關係人如中聯公司等行政訴訟，仍持續進行，不會因為啟動清理而中斷。

廢棄物 農地 台灣高等法院

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