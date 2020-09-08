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日本食通信風潮吹進台灣 「琅嶠食通信」加入國家隊

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島食材與人文為主軸的「琅嶠食通信」上月出刊 ，成為台灣第5份食通信，首期以滿州鄉有「黑金」之稱原生小黑豆為主角，附上產地旅遊地圖和不同的黑豆產品。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島食材與人文為主軸的「琅嶠食通信」上月出刊 ，成為台灣第5份食通信，首期以滿州鄉有「黑金」之稱原生小黑豆為主角，附上產地旅遊地圖和不同的黑豆產品。記者潘欣中／攝影

日本第一部附食材和生產資訊的情報誌「東北食通信」7年前創刊，不僅在日本遍地開花，這股風潮也吹進台灣；以屏東恆春半島食材與人文為主軸的「琅嶠食通信」上月出刊 ，成為台灣第5份食通信，首期以滿州鄉有「黑金」之稱原生小黑豆為主角，出刊月餘即接獲上百份附食材的訂單，滿州農會更驚訝有讀者帶著刊物慕名造訪並採購。

日本「東北食通信」創刊後，附上食材、食譜的「食鮮限時批」連結有溫度、深入產地故事的新形態情報誌，在全國引起廣大回響，也引動台灣版食通信的可能，「用味蕾品味台灣的土地之美」、「用認真揮灑的汗水灌溉我們的餐桌」為宗旨的地方食通訊3年前陸續出刊，「琅嶠食通信」也是繼雲林、中台灣、旅人、東台灣後的第5份 食通信。

「超酷的，它將生產者食材和背後故事，一起送到消費者手中，還附上食譜和旅遊地圖，讓飲食變得有深度及溫度！」食通信編輯楊璨如2年半前受邀到恆春鎮紅氣球書屋分享心情，台下的老老闆郭德慧深受感動，她讀完日本和台灣刊物內容後，心想要複製到恆春半島，但偏鄉書店缺經費更缺編採人手，她寫計畫獲得墾管處支持，名稱就取恆春的古地名琅嶠，歷時年餘籌備於上月誕生。

「琅嶠食通信」創刊號以滿州鄉黑豆為主角，介紹它由不起眼綠肥變身高價作物的神奇歷程、如何翻轉地方農業經濟外，還請廚師開發料理食譜，鼓勵讀者自己動手做，在專業攝影師鏡頭下，每個故事和餐點都躍然紙上，另由插畫家繪製旅遊地圖，邀讀者親自造訪孕育產地；在各國各獨立書店和網路銷售，出刊月餘即有上百份附原生豆、茶包等組裝訂單。

滿州農會總幹事陳清木最近在農會遇到帶著刊物地圖造訪兼採購的讀者，他說，沒想到一份刊物透過人們最熟悉的飲食，能讓逐漸離的人際連結變得緊密，同時連結、認識食物背後的生產者，進而造訪產地。郭德慧說，新型態的食通信需要大家相挺的力量，相信它有一定存在的價值，就會持續滾動，期待多人加入食通信「國家隊」。

首期以屏東縣滿州鄉小黑豆為主角的「琅嶠食通信」上月出刊 ，滿州農會總幹事陳清木（中）沒想到一份刊物能讓消費者和產地連結、認識食物背後的生產者，進而造訪產地。圖／讀者提供
首期以屏東縣滿州鄉小黑豆為主角的「琅嶠食通信」上月出刊 ，滿州農會總幹事陳清木（中）沒想到一份刊物能讓消費者和產地連結、認識食物背後的生產者，進而造訪產地。圖／讀者提供

日本 食譜

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