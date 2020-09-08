日本食通信風潮吹進台灣 「琅嶠食通信」加入國家隊

日本第一部附食材和生產資訊的情報誌「東北食通信」7年前創刊，不僅在日本遍地開花，這股風潮也吹進台灣；以屏東恆春半島食材與人文為主軸的「琅嶠食通信」上月出刊 ，成為台灣第5份食通信，首期以滿州鄉有「黑金」之稱原生小黑豆為主角，出刊月餘即接獲上百份附食材的訂單，滿州農會更驚訝有讀者帶著刊物慕名造訪並採購。

日本「東北食通信」創刊後，附上食材、食譜的「食鮮限時批」連結有溫度、深入產地故事的新形態情報誌，在全國引起廣大回響，也引動台灣版食通信的可能，「用味蕾品味台灣的土地之美」、「用認真揮灑的汗水灌溉我們的餐桌」為宗旨的地方食通訊3年前陸續出刊，「琅嶠食通信」也是繼雲林、中台灣、旅人、東台灣後的第5份 食通信。

「超酷的，它將生產者食材和背後故事，一起送到消費者手中，還附上食譜和旅遊地圖，讓飲食變得有深度及溫度！」食通信編輯楊璨如2年半前受邀到恆春鎮紅氣球書屋分享心情，台下的老老闆郭德慧深受感動，她讀完日本和台灣刊物內容後，心想要複製到恆春半島，但偏鄉書店缺經費更缺編採人手，她寫計畫獲得墾管處支持，名稱就取恆春的古地名琅嶠，歷時年餘籌備於上月誕生。

「琅嶠食通信」創刊號以滿州鄉黑豆為主角，介紹它由不起眼綠肥變身高價作物的神奇歷程、如何翻轉地方農業經濟外，還請廚師開發料理食譜，鼓勵讀者自己動手做，在專業攝影師鏡頭下，每個故事和餐點都躍然紙上，另由插畫家繪製旅遊地圖，邀讀者親自造訪孕育產地；在各國各獨立書店和網路銷售，出刊月餘即有上百份附原生豆、茶包等組裝訂單。