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屏東火車站少700個機車停車位 令機車族困擾

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東火車站旁700個停車位閒置長達一個多月。記者陳弘逸／攝影
屏東火車站旁700個停車位閒置長達一個多月。記者陳弘逸／攝影

屏東火車站旁機車停車場，因業者不堪虧損提前終止租約，導致700多格機車停車格閒置長達1個多月，歷經多次流標，目前仍待招商，造成不少機車通勤族的困擾，立委周春米今天上午前往會勘，並要求台鐵限期改善，或找出相應的配套措施。

根據台鐵統計，屏東火車站日平均進出約2萬4千人次，不少通勤族會將汽機車停放至周邊的停車場，面向火車站，右邊停車場分別有280個機車停車位、207個汔車停車位；車站左邊則有283個機車停車位、94汔車停車位。

原本加上位於屏東活車站旁的700個機車位停車場，可停達1263機車位，但面對業者不堪虧損提前在7月16日終止租約，導致停車位銳減至563格。歷經多次流標，目前仍未有業者承接導致，停車場空間閒置長達1個多月，令不少機車通勤族困擾。

有鑑於此，周春米今天上午到場會勘，並向台鐵人員表示，屏東火車站是重要的交通樞紐，經常有學生、上班族，以及遊客等民眾經常使用，既然已經造成不便，再加上多次流標，台鐵也應該制定出相應的配套措施，來處理停車空間閒置的問題。

周春米強調，盡管台鐵有釋放週邊的停車位，但遇上假日等尖峰時段，還是會有停車位不足的問題，因此要求，台鐵一定要在9月16日招標結果出爐後，盡快處理此事。

對此，台鐵回應，目前已規畫釋出周邊的停車空間，預計可增加300多個機車停車位、72個汽車停車格，讓民眾這段時期可以使用。

立法委員周春米（中）今天上午到場會勘要求台鐵改善。記者陳弘逸／攝影
立法委員周春米（中）今天上午到場會勘要求台鐵改善。記者陳弘逸／攝影

台鐵 停車場 屏東

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