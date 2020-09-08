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網傳潘孟安年輕照 網友：被政治耽誤的搖滾歌手

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安高中時期的照片。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
屏東縣長潘孟安高中時期的照片。記者陳弘逸／翻攝至Dcard

社群網站Dcard昨天有人發文挖出台中市長盧秀燕過去的穿著，並表示當時穿著像是「北韓大媽」，對此，盧在臉書粉絲專頁發文回應，這是那時候「雄趴」（台語）的流行。此外，也有人挖出屏東縣潘孟安年輕時手拿吉他的照片，不僅外型看不出是潘，還被網友笑稱是「被政治耽誤的搖滾歌手」。

網友在貼文中指出，安安（潘孟安）以前也太瘦，看著安安每天都在推坑屏東美食，看來身材也是一種職業傷害，除了吉他，從安安IG上還可以看到他拿手的口琴表演。

此外，網友表示，被政治耽誤的音樂人，不知道如果當初沒從政會不會想組樂團？網友也在文章底下留言，「原來安安年輕的時候已經流行真理褲啦」、「乾那個腿太好看了吧」、「安安 給虧嗎？」「真的是歲月不饒人」、「這是職災！可以申請國賠！」

對此，屏東縣長潘孟安回顧，這張照片大約是就讀高中時期，站在車城老家豬圈與茅房之間的矮牆上拍攝，由於熱愛音樂的緣故，因此，哥哥當時就用了打工賺來的錢，買了一把吉他送給他當禮物，當下非常開心也非常感動。

看著過去的照片，潘孟安表示，無論是身材或是過去的穿搭，感觸都很深，過去自己很愛運動，但現在都要開會長時間久坐，在加上屏東美食太誘人，才會讓身材走鐘，接下來，會時時警惕自己不能動太少，吃太多。

除了吉他，就照片中，潘孟安手上戴的手錶，也是當時在外求學時，父親特地買給他的禮物，潘感嘆，過去擔任縣議員、立委期間，由於父親臥病在床，每天工作完都會到醫院探望父親，並睡在病床旁陪伴父親，透過手錶，想起過去那段時光，心情真的很微妙，至於當時的手錶與吉他，如今也都完好無缺地收藏在家中。

社群網站Dcard昨天有網友貼出屏東縣長潘孟安年輕時的照片。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
社群網站Dcard昨天有網友貼出屏東縣長潘孟安年輕時的照片。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
網友還貼出屏東縣長潘孟安近期手抱電子吉他的對比照。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
網友還貼出屏東縣長潘孟安近期手抱電子吉他的對比照。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
網友看到屏東縣長潘孟安年輕照，紛紛在文章底下留言討論。記者陳弘逸／翻攝至Dcard
網友看到屏東縣長潘孟安年輕照，紛紛在文章底下留言討論。記者陳弘逸／翻攝至Dcard

屏東縣 潘孟安

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