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疫情境外個案頻輸入！高雄市培力「新住民防疫大使」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影

高雄市衛生局今天舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的33名新住民朋友報名參訓，完成課後測驗才能取得受訓結業證書。衛生局長黃志中表示，希望透過新住民防疫大使加入防疫團隊，給予身處異鄉的國際移工、新住民以及外籍人士，實質的防疫、醫療及健康協助。

黃志中頒發通過的新住民結訓證明，完成授證，並啟動「高雄市新住民防疫大使」培力計畫。這批完成受訓的新住民朋友，將成為高雄市的防疫生力軍，協助衛生局針對國際移工及新住民與外籍人士，提供防疫衛教、協助就醫翻譯等防疫協助。

新住民防疫大使認證培力訓練營課程分為兩部份，第一階段為核心課程，包括登革熱、流感、腸病毒、肺結核疾病簡介，及防護用具的穿戴與消毒物品簡介；第二階段則規畫了目前重要的新興傳染病COVID-19簡介，以及介紹幼兒預防注射疫苗。

黃志中表示，高雄目前雖無本土登革熱疫情，但面對來勢洶洶的COVID-19疫情，市府防疫團隊持續強化社區防疫網。「新住民防疫大使」有三大任務，一、協助社區里鄰新住民團體及工廠防疫宣導；二、協助公部門疫情調查與採檢、就醫之翻譯；三、協助預防接種催注翻譯及新住民防疫保健關懷。有了這群新住民生力軍協助防疫與翻譯，可以減少語言隔閡，保障外籍人士健康權益，並阻絕境外移入傳染病造成社區次波感染的風險。

高雄市疾管處長何惠彬說，目前東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，社區仍然存在境外登革病毒入侵的風險，且新冠肺炎國際疫情仍未趨緩。針對東南亞入境人士，如出現不明原因發燒或疑似症狀者，透過新住民防疫大使的協助，能更詳實詢問個案疾病史與活動史，以釐清疫情狀況；於緊急疫情發生時，也能協助衛生單位進行疫情調查、採檢說明、轉介就醫等資訊翻譯傳達。

高雄市新住民文創藝能協會理事長陳琳鳳是越南新住民，她將防疫中的勤洗手、戴口罩內容，以中、越文編入越南歌謠中，讓新住民可以輕鬆記住防疫，落實在生活中。

高雄市衛生局長黃志中（左）頒發結業證書，給參加「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」的新住民朋友。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局長黃志中（左）頒發結業證書，給參加「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」的新住民朋友。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影
高雄市衛生局舉辦「高雄市新住民防疫大使認證培力訓練營」，有來自越南、印尼、泰國的新住民朋友參訓取得結業證書。記者徐如宜／攝影

新住民 疫情 衛生局

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