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高雄駁二「海底市場Undersea Market」 蔚藍奇幻飆創意

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄駁二藝術特區在大勇區C5倉庫當代館推出「海底市場 Undersea Market」展覽，充滿蔚藍奇幻的氛圍。記者徐如宜／攝影
高雄駁二藝術特區在大勇區C5倉庫當代館推出「海底市場 Undersea Market」展覽，充滿蔚藍奇幻的氛圍。記者徐如宜／攝影

高雄駁二藝術特區即日起至明年2月21日，在大勇區C5倉庫當代館推出「海底市場 Undersea Market」展覽，以海洋議題為主軸，透過走逛市場般的輕快氛圍，從餐桌上的魚料理開始，重新認識海洋與日常生活的關係。入口處漁網倒映著波光粼粼的水紋，觀眾踏入深藍色的展場，彷彿入網的魚兒。

高市文化局長王文翠表示，駁二是離海最近的藝術特區，今年將以一系列海洋主題展出在地特色。台灣四面環海，海洋成為一部分美好日常，「海底市場」展覽就從餐桌上的魚開始，以4個層次、7大單元，讓來自陸地上的旅人們，一口一口咀嚼關於海的酸甜苦辣。

「海底市場」展場呼應海洋深度及透光程度，分為日光、暮色、午夜及冥界四個層次，依序對應生活中從熟悉到陌生的海洋體驗。透過設計師對海洋題材的獨特觀點，思考生活在海島的我們與海洋的連結是否有更美好的可能。

觀眾在海底市場首先遇見的，是迴轉壽司吧「未來壽司」。吧台上一個個魚壽司罐頭，封存著因生態破壞及過度捕撈正急速消逝的海鮮滋味，在沒有魚吃的未來，只能用罐頭來回味。若希望未來仍有新鮮海味，懂得選魚就是一門必修學問，「時在好魚攤」告訴你如何在對的時間吃對的魚，貼心提供料理菜單，把魚蝦貝類吃得永續。「海苔博物館」則顛覆一般對海苔的定義及想像，還能抽取一張帶來好運的海苔籤詩。

在暮色層有一幅幅藥帖圖，海底也有許多中藥材嗎。「滄海一帖藥」有許多能療癒自己也治癒海洋的藥方，文蛤清熱、牡蠣治驚悸失眠，都是推薦使用的良藥，觀眾打開一格格深藍色中藥櫃，取藥材印章蓋一帖療癒自己也治癒海洋的藥方。在「漂浮繆斯」可以選擇一片海域，AI詩人會調和該海域當下的氣候資訊，寫成一首詩句，為生活增添海味。

駁二表示，「過氣午夜層」櫥窗裡擺著時尚姿態的人魚模特，服裝材料都是用設計師親自淨灘拾來的垃圾製成，經過拼湊組裝及彩繪，成為一件件光鮮亮麗的服飾，諷刺著人們大量製造的垃圾排入海中，被無辜的海洋生物穿在身上、吃進肚裡的悲哀。在冥界層的「海底的奧林帕斯」，觀眾可以靜靜冥想後抽一張海洋任務卡、取一把海鹽，完成旅程回到陸地。更多展覽資訊請上駁二官網與FB查詢。

高雄駁二藝術特區在大勇區C5倉庫當代館推出「海底市場 Undersea Market」展覽，充滿蔚藍奇幻的氛圍。記者徐如宜／攝影
高雄駁二藝術特區在大勇區C5倉庫當代館推出「海底市場 Undersea Market」展覽，充滿蔚藍奇幻的氛圍。記者徐如宜／攝影

駁二 壽司

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