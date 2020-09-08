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金門林務所與台電合作搞創意 廢電桿變身成座椅

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣林務所與台灣電力公司金門區營業處共同合作，將廢木料循環再利用，作出一件件的木鞦韆及造型座椅。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所與台灣電力公司金門區營業處共同合作，將廢木料循環再利用，作出一件件的木鞦韆及造型座椅。圖／金門縣林務所提供

廢棄的電線桿與支撐輸電設備的木橫擔，除了當柴燒，現在有更好的利用！金門縣林務所與台灣電力公司金門區營業處共同合作，經過林務所同仁的巧手打造，將廢木料循環再利用，作成一件件的木鞦韆及造型座椅，目前這些都已經放置在金門的各重要遊憩景點，成為承載幸福的木製作品，相當受到民眾的歡迎。

林務所為提昇地區木材廢棄物的再利用率，在民國102年創設了木工廠，過去曾利用台灣及金門在地疏伐的木材，製作尚義機場入境處迎賓風獅爺及農曆年動物主題意象的木製裝置藝術品。

林務所所長鐘立偉表示，今年與台灣電力公司金門區營業處合作，運用了退役的電纜木盤、木電桿及木橫擔，創作出木鞦韆及造型座椅。作品已陸續在重要遊憩景點及縣內大型活動會場中亮相，並成為民眾及遊客駐足拍照的亮點。

台灣公司金門區營業處處長黃甘杏說明，木電桿及木橫擔等物件，是具備抗腐蝕性佳的良好木料，過往若逾使用年限就必需報廢回收，不僅造成資源損耗也需編列其他的清運處理費用，感謝林務所的巧手支援，讓這些堪用的木料能有其他更好的價值。

除木料外，後續也將請林務所評估利用淘汰的礙子，研發成特色花器的可行性，讓這些承載金門電力多年的材料能有其他兼具文創及在地特色的產品出現。

據了解，林務所在製作這些座椅及遊具時都很用心注意每個安全環節，也會定期進行保養維護，不論後續接手利用的單位會要求定期的養護與保養，也期待民眾在利用的同時也能珍惜這些有趣的木質產品。

台灣公司金門區營業處黃甘杏處長（左）與林務所長鐘立偉（右）兩人在由廢木料做成的造型座椅前合影，擺出充滿童趣的動作。圖／金門縣林務所提供
台灣公司金門區營業處黃甘杏處長（左）與林務所長鐘立偉（右）兩人在由廢木料做成的造型座椅前合影，擺出充滿童趣的動作。圖／金門縣林務所提供

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