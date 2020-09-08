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高雄鐵路地下化園道 第一階段趕農曆年前完工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市工務局長蘇志勳。記者蔡孟妤／攝影
高雄市工務局長蘇志勳。記者蔡孟妤／攝影

高雄市鐵路地下化園道開闢工程正在進行，高雄市長陳其邁今在市政會議指示加快腳步趕工。工務局長蘇志勳說，會分兩階段完成，車站及商圈周邊會在明年農曆年前完工，施工難度較高的如愛河橋景觀橋等部分會到明年6月底完工。

高雄市政府今舉行市政會議，由工務局說明鐵路地下化園道開闢工程進度。蘇志勳會後說明表示，鐵路地下化園道全部15.37公里、面積71.3公頃，約7成以上園道，可在明年舊曆年前完工，開放民眾使用。

蘇志勳說，有些比較有難度的工程，需要施工期長一點，如愛河橋景觀橋，會到明年6月底完成。另陳其邁指示，三民區三鳳中街或成衣街等區域，要跟當地的商圈或里長先做好溝通，讓園道的建設加速產業發展。

蘇志勳表示，等於是分兩階段完工，如8個地下化車站，民眾搭台鐵後，明年農曆年出站看到的不再是圍籬，而是有很棒的喬木、自行車道、街道等。

蘇志勳並指，但有些路段進度沒那麼快，如左營站跟自由路交叉處，因為有一些樹木移植等，會耽誤一點時間。往市區走到鼓山站那段沒有問題，鼓山站後到同盟路，同盟路有個鐵橋，是當時縱貫鐵路火車走的鐵橋，將把意象保留下來，另做引道，讓民眾能夠上橋，看市區和愛河的景觀，這個部分會到6月30日完工。

他說，接著到中華路也可以趕工，但到市中一路、雄中旁自立陸橋，就要跟三鳳中街等商圈加強溝通整合。接著高雄車站也正在積極建設，那段將有替代道路連接。再往民族路方向，從民族國宅到鳳山站也會如期完成。

蘇並表示，鐵路地下化從開始到現在，市民已經忍受了將近10年時間，過去在協調園道的過程也有很多聲音，但高雄鐵路地下化跟台北不同，台北地下化後是市民大道，高雄是一個約71公頃的大型公園，讓民眾可以休閒或悠閒的騎自行車，工務團隊會全力趕工。

鐵路地下化 愛河 高雄市

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