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金門林務所巧手支援 電線桿搖身變成幸福座椅

中央社 / 金門縣8日電

原本聳立在道路兩旁的木電桿和支撐輸電設備的木橫擔，在金門縣林務所與台灣電力公司金門區營業處合作下，有了「新任務」，從往日輸導電力的命脈，變成承載幸福的木製品。

台電金門區營業處長黃甘杏表示，木電桿和木橫擔是抗腐蝕性佳的良好木料，過往如果超過使用年限就必需報廢回收，不僅造成資源損耗，還需編列其他的清運處理費用，感謝林務所的巧手支援，讓這些堪用的木料能展現更好的價值。

林務所所長鐘立偉說，為了提升地區木材廢棄物的再利用率，林務所在2013年創設木工廠，過去曾利用台灣及金門在地疏伐的木材，製作尚義機場入境處迎賓風獅爺及農曆年動物主題意象的木製裝置藝術品；今年則與台電金門區營業處合作，運用退役的電纜木盤、木電桿及木橫擔，創作出木鞦韆及造型座椅。

這些作品已陸續在重要遊憩景點及縣內大型活動會場中亮相，並成為民眾及遊客駐足拍照的亮點。

林務所並說明，這些座椅及遊具在製作時都會用心注意每個安全環節，也會定期進行保養維護，不論後續接手利用的單位會要求定期的保養，也期待民眾在利用的同時也能珍惜這些有趣的木質產品。

此外，除木料外，台電金門區營業處表示，後續也將請林務所評估利用輸電線路上淘汰的絕緣器礙子，研發成特色花器的可行性，讓這些承載金門電力多年的材料能有其他兼具文創及在地特色的產品出現。

金門 台電 文創

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