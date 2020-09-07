財政難題挑戰 高市財政局：初步目標年年減少舉債

高市府財政困難，要如何改善財政體質，財稅專業出身的高市財政局長陳勇勝指出，減少資本支出、加速產業轉型增加稅收、土地開發等都是增加財源方式，初步目標是年年減少舉債。

對於「高市府負債逾新台幣3000億元」財政難題，陳勇勝今天接受中央社記者訪問首先釐清最新數字，他指出，依債務法計算，市府至7月底逾一年期授限債務是2427億元，未滿一年期債務是51億元，即負債數額是2478億元。

接任財政局長兩周，陳勇勝檢視市府財政，他認為結構性問題部分來自於縣市合併，市府為了改善城鄉差距投入治水、交通、教育及社福支出經費龐大；尤其法定社福支出幾乎是全國最高，僵化的支出，加上產業開發或活化不及增加稅收，是債務增加的部分原因。

財務改善當然從「開源節流」做起，陳勇勝指出，減少資本支出、增加土地開發，如土地設定地上權、都市更新、土地標租、促進民間參與公共建設等；努力增加開發案自償率達25%，就能爭取中央高額補助款，也就是市府要從多面向提升投資效益，才能增加投資回饋。

談到減債，陳勇勝說明，市府要兼顧市長陳其邁政見中包括產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空氣污染等「四大優先」建設方向。他指出，產業轉型絕對是刻不容緩的首要目標，並進而落實「年年減少舉債」

他說，高市府過去因為建設曾淨舉債約160億元，去年市府舉債減為65億元，今年市府會以減少資本支出，增加土地開發收益，並達成減少舉債目標。

陳勇勝有台灣大學經濟學系碩士學位，一路從基層的財政部台北國稅局稅務員做起，到財政部賦稅署稽查、專員、科長、專門委員、副組長、主任祕書，以及財產稅組組長等歷練。