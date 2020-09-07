快訊

「吼吼吼」與「衣不蔽體」：台灣文化基礎教育，誰帶頭做？

財政難題挑戰 高市財政局：初步目標年年減少舉債

中央社 / 高雄7日電

高市府財政困難，要如何改善財政體質，財稅專業出身的高市財政局長陳勇勝指出，減少資本支出、加速產業轉型增加稅收、土地開發等都是增加財源方式，初步目標是年年減少舉債。

對於「高市府負債逾新台幣3000億元」財政難題，陳勇勝今天接受中央社記者訪問首先釐清最新數字，他指出，依債務法計算，市府至7月底逾一年期授限債務是2427億元，未滿一年期債務是51億元，即負債數額是2478億元。

接任財政局長兩周，陳勇勝檢視市府財政，他認為結構性問題部分來自於縣市合併，市府為了改善城鄉差距投入治水、交通、教育及社福支出經費龐大；尤其法定社福支出幾乎是全國最高，僵化的支出，加上產業開發或活化不及增加稅收，是債務增加的部分原因。

財務改善當然從「開源節流」做起，陳勇勝指出，減少資本支出、增加土地開發，如土地設定地上權、都市更新、土地標租、促進民間參與公共建設等；努力增加開發案自償率達25%，就能爭取中央高額補助款，也就是市府要從多面向提升投資效益，才能增加投資回饋。

談到減債，陳勇勝說明，市府要兼顧市長陳其邁政見中包括產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空氣污染等「四大優先」建設方向。他指出，產業轉型絕對是刻不容緩的首要目標，並進而落實「年年減少舉債」

他說，高市府過去因為建設曾淨舉債約160億元，去年市府舉債減為65億元，今年市府會以減少資本支出，增加土地開發收益，並達成減少舉債目標。

陳勇勝有台灣大學經濟學系碩士學位，一路從基層的財政部台北國稅局稅務員做起，到財政部賦稅署稽查、專員、科長、專門委員、副組長、主任祕書，以及財產稅組組長等歷練。

債務 縣市合併

延伸閱讀

防加利中國製口罩混入 高市查494家藥局未發現

瘦肉精零檢出 高市議會國民黨團將提案修自治條例

財政惡化止血 彰化縣府總決算22年來首度賸餘2千多萬

車禍斷肢瀕死 李男經高醫及高市消防人員聯手搶回性命

相關新聞

影／屏東縣立總圖「書架的書都被借光」每周1千冊新書上架

屏東縣立總圖書館歷時2年的整建，8月28日重新開幕後，猶如「森林中的圖書館」，開幕一周以來，累計湧入8萬人次，圖書館借閱...

農遊券8月成果出爐 屏東排全國第九創4千多萬產值

農委會月前發出5百萬張面額250元的農遊券，截至8月為止，屏東縣內102個農遊券合作業者收取約17萬5千份，已帶來約4千...

農遊券最後關頭拚了！高雄漁會推「半賣半相送」

搶攻最後農遊券商機，高雄市梓官區漁會讓遊客把電子券換成紙本券，方便進入蚵仔寮觀光魚市購買新鮮魚貨，另有原價550元的不同...

照顧失智 高雄成立首處失智症照顧專區

高雄失智人口約3萬多人，失智症照顧成為重要課題，高雄市成立第一處老人福利機構內的失智症照顧專區，將於近期開辦24小時全天...

高雄漁產品推「中秋夯海味」網路直播今晚開賣

為搶攻中秋送禮與烤肉商機，高雄市政府海洋局攜手直播達人與水產業者推出線上禮盒特賣。今天上午，海洋局在東港強旗艦店召開記者...

剩十天！逾148萬人未領農遊券 業者聯手部落客搶商機

農委會月前發出5百萬張面額250元的農遊券，即將在本月17日截止，卻仍有超過148萬國人未兌換。對此，有屏東的業者與南部...

藍營推反美豬公投 陳其邁：幫豬農、顧好食安才是重點

國民黨反對美豬進口，昨天在全代會決定啟動食安公投，且要展開連署，在各縣市遍地開花，高雄市長陳其邁今早對此表示「尊重」，但...

高雄、台南攜手弱勢屋修繕 「不怕屋頂漏水了」

台南市政府發起「有情有疼心ㄟ厝」志工行善團行善擴及高雄，高市府籌組「工會行善特攻隊」加入行列，兩市府合作修繕的第1棟房舍...

蔡總統登大港橋 眺亞洲新灣區

總統蔡英文昨到高雄參訪，以行動力挺高雄市長陳其邁，蔡說，中央一定支持高雄發展，希望中央地方一條心，幫助高雄轉型，促進更多...

台26線墾丁南灣段 開車超享受

省道台26線墾丁南灣石牛溪段前年風災後邊坡嚴重崩塌重建，公路總局第3區養護工程處一併解決流經路底的地下水問題，並鋪設試用...

大港自造區 邀你生活自己造

高雄市政府青年局即日起至11月15日，在M.ZONE大港自造特區推出全新主題展「生活工藝展：生活自己造」，邀請M.ZON...

高雄輕軌通車5年 運量破千萬

新冠肺炎疫情趨緩，市府祭出各項優惠帶動搭乘率，高雄捷運運量回升至每日14.5萬人次，輕軌也回升為8495人次，輕軌目前仍...

熱門新聞

獨／迪士尼要來了！ 新北歡樂耶誕城看得到

網翻盧秀燕舊照喊「有北韓感」 本人帥回：你不懂啦！

打通大智路台中火車站無縫接軌 林佳龍：盧市府算收尾

抗疫禮金大村公所要加碼 鄉長：金額不超過中央

未收蔡桃貴主題車站790萬租金挨批 桃捷：廣告效益更大

新北歡樂耶誕城 今年迪士尼來了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。