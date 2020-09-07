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影／屏東縣立總圖「書架的書都被借光」每周1千冊新書上架

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，志工們忙著整理書架上的書。記者劉星君／攝影
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，志工們忙著整理書架上的書。記者劉星君／攝影

屏東縣立總圖書館歷時2年的整建，8月28日重新開幕後，猶如「森林中的圖書館」，開幕一周以來，累計湧入8萬人次，圖書館借閱率上升，有讀者形容「書架上的書都被借光了！」屏東縣長潘孟安說，會每周會有新書，每周1千冊新書上架，「閱讀是讓城市推進器」。

屏東縣府文化處指出，屏東縣立總圖書館從開幕後一周以來累計湧入8萬人次，圖書借閱率上升，借閱人次逾6千人次，借閱冊數近3萬冊。為滿足讀者需求，縣府陸續添購3萬冊圖書，每周將有1千冊新書上架。

文化處指出，為讓圖書館不斷充實新書，符合各年齡族群的閱讀需求，縣府近年來不斷增加購書經費，並獲民間企業贊助圖書。

文化處指出，新總圖啟用迄今不到兩周，新穎設備空間與圖書吸引踴躍人潮，統計開館8月28日到9月6日止到館人次達8萬人，連續兩個周末假日近3萬人，讓圖書借閱率激增。

潘孟安今說，近日收到讀者反應，書架上的書都被借光了。之後每周有1千冊新書上架，為讓各鄉鎮民眾能善用縣立總圖書館資源，縣府推動免費通閱，更與屏東郵局合作，縮短借閱書籍寄送服務，培養民眾閱讀習慣。

文化處長吳明榮說，新總圖受歡迎，不只是到館借書民眾變多，通閱量增加，其他鄉鎮讀者紛向總圖通閱新書，也因自助借書機及智慧還書架，讓讀者借閱更便利，館方人員整書、上書速度還趕不及民眾借閱速度，尤其是近1-2年新書、漫畫及繪本區幾乎被一掃而空。縣府將添購3萬冊新書，除了最受歡迎的兒童、青少年繪本，還有世界文學名著及外文書籍。

文化處統計，108年1到8月申請辦證人數共1213人，但從總圖開幕迄今近一周來新辦證人數就有1261人。借閱圖書人次有6千多人，借閱冊數近2萬9千多冊，借書人數超乎預期。

文化處說，今年1-8月通閱冊數有3萬2058冊，相較去（108）年同期通閱冊數2萬2278冊明顯成長，通閱服務效率提升，讓各鄉鎮的圖書可以快速流通，也帶動借閱率大幅提升。

屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。記者劉星君／攝影
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，縣立總圖書館，每周有新書，每周有一千冊新書上架，「閱讀是城市推進器」。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說，縣立總圖書館，每周有新書，每周有一千冊新書上架，「閱讀是城市推進器」。記者劉星君／攝影
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增，每周新書區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立總圖書館開館近2周，累計八萬人次進館人數，圖書借閱率遽增，每周新書區。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 圖書館 潘孟安

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