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青青草園到青青小徑 澎湖深化城市環境美學

中央社 / 澎湖縣7日電

澎湖縣政府推動綠美化工作，縣長賴峰偉今天表示，青青草園是面的延伸，青青社區是立體展延，而青青小徑是小而美的森林小路，透過三青計畫，深化澎湖城市環境美學，提升生活環境品質。

賴峰偉表示，過去澎湖推行「青青草園」、廣闢公園綠地，綠覆率面積比例全國名列前茅，去年開始推廣「青青社區」，目前已有30社區參與環境改造。今年再推「青青小徑」，透過林相整理與再造，改善幽暗陰森的雜木林景象，打造清幽的林徑小路。

澎湖林務公園管理所長邱宗儀表示，青青草園是民國91年開始推動，迄今有1074筆土地，面積達124.7公頃，去年起進階為青青草園2.0，目標5公頃，目前完成公私有土地16處2.1公頃，除延續草皮景觀綠化、減災、提升市容等功能，廣植多色景觀性灌木及花草，並營造小型景觀花園，塑造社區亮點。

邱宗儀指出，林務所分別在馬公市區及201、204縣道等重要觀光交通路線上，結合各道路、公園、綠地、槽化島、林地等嵌塊，加強造林綠美化，讓城市、郊區及道路連接形成綠網、綠廊，創造出兼具地方特色的、景觀空間。

澎湖縣政府縣務會議今天移師至澎湖休憩園區白鷺塘舉行，實地了解澎湖造林綠美化的成果。

澎湖 綠美化 賴峰偉

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