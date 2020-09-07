外國客進不來　夜宿海生館成為國旅新寵

隨著疫情趨緩國內旅遊大爆發，恆春半島不少民宿及飯店業者住宿率回溫，屏東縣政府7月、8月安心旅遊補助統計，也開出約18億的觀光產值，此外，國立海洋生物博物館在沒有與安心旅遊補助的情況下，也成為旅客體驗不同住宿的選擇。

根據屏東縣政府7月、8月結合安心旅遊補助統計，縣內共有793家業者參與，旅宿業者則占8成，初估以創造約18億的觀光產值，顯然觀光產業中，住宿占了收入大宗。

鑑於疫情趨緩，國內旅遊大爆發，恆春半島不少民宿及飯店業者住宿率回溫，平日回到8成左右住房率，假日幾乎滿房狀態，逐漸回到過往的盛況，然而除選擇民宿與旅宿業，夜宿海生館，也在國旅爆發期間，成為遊客不錯的選擇。

海生館指出，夜宿海生館活動，自開館以來就推動，館內共有7處夜宿位置，最多可容納350名夜宿客，自疫情爆發以來，較去年同期報名夜宿的情況有明顯下滑的趨勢，由於以往的夜宿活動，以外國客居多，因此，受到疫情影響，外國遊客銳減，讓夜宿的主要客群減少。

海生館坦言，雖然受疫情影響國外遊客進不來，但國旅爆發期間，選擇來報名夜宿海生館，恰巧填補先前流失的外國遊客，目前的夜宿活動也回到以往暑假的水準。

為因應防疫，由白天夜宿空間為參觀空間，閉館後才提供夜宿，因此，海生館人員每天都會加強夜宿區域消毒，同時也會透過現場各式儀器進行殺菌。此外，夜宿顧客入館前皆須實名制並量測體溫，同時於報到時須填寫入館聲明書，以及了解旅遊狀況等接觸史。