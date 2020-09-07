農遊券8月成果出爐 屏東排全國第九創4千多萬產值

農委會月前發出5百萬張面額250元的農遊券，截至8月為止，屏東縣內102個農遊券合作業者收取約17萬5千份，已帶來約4千3百75萬的產值，成為全國收取農遊券排名第9名。業者表示，農遊券不僅促進民眾購買農特產的意願，也讓民眾重新認識農特產品。

透過農業易遊網站可得知，屏東縣內共有102個農遊券合作業者，分散在縣內27個地區，其中以高樹鄉擁有13個農遊券合作業者，同時也是屏東縣內最多合作業者的鄉鎮。

根據農委會推出農遊券至8月的統計，全台22個縣市中，目前收取農遊券的第一名縣市，為新北市占百分之10.4；屏東則收取百分之4.95，大約在5百份農遊券中，目前已收取約17萬5千份左右，另外，屏東縣內共有14萬6千人抽中農遊券。

雖然目前新北市居冠，但農委會輔導處休閒產業科表示，初步統計農遊券消費場所以農會居多，且多半鎖定各鄉鎮的農特產，再加上農會的產品來自全國各地，因此，從數據上來看，雖然縣市農遊券的收取情形有所區隔，但全國各地的農產品仍會透過農會市場的通路在不同地區販售，因此，並不限於只有收取農遊券最多的地方受惠。

位在屏東麟洛永信合作社，原本以集中運銷與網路作為農產主要的銷售通路，在這次農遊券的助攻下，不少民眾透過農業易遊網站直接到合作社購買，其中還包含許多北部的遊客特地開車前往。

永信合作社表示，以往的消費型態只有老顧客會直接到現場購買，但農遊券的政策，讓更多遊客親自到產銷地消費，這樣的情況其實相當罕見。

另外，位於萬丹的竹林有機農場，在一個月內就有近八成的遊客使用農遊券消費，截至目前為止已收取2百多份農遊券。對此，竹林有機農場創辦人黃淑女指出，以往民眾的消費習慣，會認為百元以上的農特產品很貴，但有農遊券加持之下，會有更多人願意購買農特產品。