農遊券最後關頭拚了！高雄漁會推「半賣半相送」

搶攻最後農遊券商機，高雄市梓官區漁會讓遊客把電子券換成紙本券，方便進入蚵仔寮觀光魚市購買新鮮魚貨，另有原價550元的不同類別澎湃組合，大放送只賣250元；龍目社區推出大樹特色鳳梨酥與蛋黃酥因應中秋節送禮需求，旗山糖廠農產直賣所2包美濃米（單包3公斤裝）只賣250元，多項好康優惠集中在最後消費時機。

農委會發出500萬張農遊券，只能使用至本月17日，據農委會統計，仍有超過148萬張尚未兌換。針對最後消費時機，梓官漁會為方便遊客購買新鮮魚產品，開放遊客在蚵仔寮展售中心兌換紙本，方便到緊鄰展售門市的蚵仔寮觀光魚市使用。

梓官漁會供銷部主任黃志雄指出，除便利民眾使用農遊券外，漁會針對農遊券顧客加碼300元，可買到冷凍組合、休閒食品組合、一口吃烏魚子、魩仔魚XO醬與虱目魚肚等多項優惠組合；內容物至少有550元價值，全部只賣250元，全是買一送一的超優惠組合，像一口切烏魚子，原價650元只賣250元，可說是半買半送。

可使用農遊券的旗山糖廠農產直賣所也推出加碼優惠。直賣所指出，店內銷售的美濃米2包（每包3公斤）250元，民眾可現場選購絲瓜水（500ml）加噴霧器，原價1組350元持農業局加碼券可用250元買回家。