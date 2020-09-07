芋頭季將登場 烈嶼邀民眾體驗挖掘趣

又到了金門縣烈嶼鄉芋頭盛產季節。2020烈嶼芋頭季主活動10月10日登場，系列活動之一挖芋體驗9月9日到11日分組受理報名，額滿為止。體驗者可把挖掘的芋頭通通帶回家。

10月是烈嶼鄉芋頭盛產季節，配合政府一鄉一特色政策，烈嶼鄉從2006年開始每年舉辦芋頭季活動，行銷烈嶼芋頭，並推廣在地觀光，除了挖芋體驗，還有芋頭饗宴、芋頭王選拔、農夫市集園遊會、親子同樂會等，每年都吸引大批民眾前來。

鄉公所表示，今年芋頭季活動10月10日辦理開幕式活動，並從當天上午9時30分起辦理挖芋體驗活動，歡迎在地民眾及旅客踴躍報名，一起捲起褲管，踩進芋頭田，體驗挖芋樂趣。

挖芋體驗分烈嶼組、金門本島組和非金門縣籍民眾組，報名時段分別為9日、10日和11日，時間從每天上午9時起，額滿為止，或到中午12時報名時間截止。

鄉公所表示，三組別各受理100組報名、每組3人，總計300組共900人；每人收取報名費新台幣200元；報名費統一在10月10日報到時收取，報名費內含挖芋體驗券一張（限活動當日使用），以及烈嶼地區消費券200元（限活動日當天園遊會攤位使用，或在11月10日以前在烈嶼鄉商家使用）。

挖芋頭體驗採電話專線報名，報名電話：（082）364518、364519和364520。每通電話最多限報一組，參加者必須年滿10歲以上，每組可掘芋頭窟數一處，並可帶回所掘芋頭。烈嶼鄉公所歡迎大家一起體驗。