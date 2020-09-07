澎湖國際風箏節開跑 天空迎爭奇鬥豔吸睛

2020澎湖國際風箏節今天起在澎湖縣龍門後灣沙灘升空，各式各樣的大小風箏迎風搖曳在天空爭艷，讓澎湖的海與天更加美麗。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖國際風箏節今天起至13日在澎湖縣龍門後灣沙灘登場，來自全台各地風箏好手組13隊、共100餘人同場競技，展現高超的「FUN風」技術，讓民眾拍手叫好，也打響「風」的觀光。

旅遊處表示，為期7天的國際風箏節，除在龍門後灣沙灘天天有放風箏外，還有與龍門村合作以海漂裝置妝點舞台、風箏DIY、特技風箏航空秀、風動裝置藝術展示、立體風箏放飛表演及小朋友最愛的風箏施放糖果降落傘等。

旅遊處指出，今年原本有法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、新加坡、印尼等多個國家特色風箏來到澎湖海島施放，較勁一番，但受到疫情影響，國際風箏選手無法趕來，只好改以承租風箏方式在澎湖展演，讓國人感受外國不一樣的風箏。

澎湖縣政府指出，澎湖的「風」，過去被視為發展秋冬觀光的阻力，但卻是世界風帆三大賽場之一，縣府除舉辦風帆賽事外，今年也利用風的元素，舉辦國際風箏節，期待未來成為澎湖年度常態性的活動。

「2020新竹市國際風箏節」8月30日舉辦時發生3歲女童遭大型風箏捲上天的意外。澎湖國際風箏節主辦單位表示，會加強安全距離管制，確保參與民眾安全。