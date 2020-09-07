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緊盯中鋼空污改善 陳其邁促好要更好快要更快

中央社 / 高雄7日電

高雄市長陳其邁今天訪視中鋼公司空污防制及節能減碳進度，並巡視建造中煤礦封閉式空污防制措施，陳其邁要求「好還要更好、快還要更快」，也期許中鋼在污染防制扮演「領頭羊」。

陳其邁上午由環保局長張瑞琿等人陪同，中鋼公司董事長翁朝棟參與說明相關空污防制進度等，與會者還有中油大林煉油廠、中鋼碳素等公司代表，展現對環境保護的決心。

中鋼公司是高雄的空污大戶，該公司環保處長吳一民簡報歷年空污減量績效，還有109年秋冬降載減排措施，預計109年9月到110年3月會配合製程降載可減少粒狀物274.63公噸、硫氧化物699公噸及氮氧化物的減量等。在原料儲存場增設封閉式建築進度方面，中鋼指出，新建煤礦封閉式建築一期一程會在110年7月底完工、二階工程112年底完工。煤礦封閉式建築一、二期工程投資逾新台幣100億元；目前工一期工程進度是50%。

翁朝棟指出，中鋼公司也有順應投資者的要求將環保做得更好並談到二階煉焦有汰舊換新投資94億元等。

陳其邁指出，中鋼既為鋼鐵供應鏈龍頭老大，且從在地企業成為國際化公司盼智慧轉型成為高階製造，並協助下游商數位轉型轉提高競爭力，盼中鋼扮領頭羊角色，另在空污防制也要扮領頭羊，並期許他們「好還要更好、快還要更快」。

環保局指出，中鋼公司去年12月已完成鐵礦砂封閉式建築，去年7月啟動煤礦封閉式建築工程，露天堆置面積為29萬230平方公尺，預計110年12月31日前完成一期16個倉室工程，112年12月31日前再完成第二期18個倉室工程；總計34個倉室完工後，粒狀物去除成效會提升至98%，減少31.6公噸粒狀物排放，有效降低揚塵逸散。

陳其邁稍後並由翁朝棟陪同了解煤礦封閉式建築工程，也參與輸送廊道上梁儀式。

有關環保團體對陳其邁喊話，促他落實「兩年拚四年」的政策，督促中鋼公司提早完成空污防制計畫。陳其邁表示，會督促中鋼加速，市府也會管考期程。

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