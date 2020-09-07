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照顧失智 高雄成立首處失智症照顧專區
高雄失智人口約3萬多人，失智症照顧成為重要課題，高雄市成立第一處老人福利機構內的失智症照顧專區，將於近期開辦24小時全天候的失智症照顧專區，環境布置客廳、廚房等，宛如居家生活環境，共可提供18名失智長輩照顧服務。
罹患失智症，不只對患者，也對照顧者、家屬、社區等造成衝擊。依衛福部調查統計，65歲以上人口，有輕微認知障礙者占18.23%，失智症人口占7.86%，即65歲以上每12人中即有1位罹患失智症，而80歲以上則每5人有1位失智症。
另據統計，高雄市失智人口約3萬多人。高雄市成立第一處老人福利機構內的失智症照顧專區，設立於「濟興長青基金會附設高雄市私立濟興長青園老人長期照顧中心」，近期將開辦24小時全天候失智症照顧專區，共可提供18個照顧名額。
高雄市社會局表示，「失智照顧專區」採單元式的照顧模式，每一單元照顧9人為限，每個單元環境布置有客廳、廚房、寢飾等，營造與在家相似的生活環境。每3名失智症長者配置1名照顧服務員，維持失智長者獨立、自主而尊嚴的生活。
另專區針對失智症者照顧，也組成專業照顧團隊，包括有專業護理師、社工、照服員、醫師、藥師、營養師及復健師等，同時兼顧醫療及照顧品質。
此外，日常生活規畫如高爾槌球、麻將賓果、插花訓練、高爾賓果投擲、卡拉OK歌唱、全身協調活動等，藉以提升失智長者自我照顧能力，延緩失能、提升生活品質，進而達到減輕醫療成本及家屬照顧負荷。
詳情可洽社會局老人福利科07-3373376陳小姐或財團法人濟興長青基金會附設高雄市私立濟興長青園老人長期照顧中心07-6155548鄭主任。
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