照顧失智 高雄成立首處失智症照顧專區

高雄失智人口約3萬多人，失智症照顧成為重要課題，高雄市成立第一處老人福利機構內的失智症照顧專區，將於近期開辦24小時全天候的失智症照顧專區，環境布置客廳、廚房等，宛如居家生活環境，共可提供18名失智長輩照顧服務。

罹患失智症，不只對患者，也對照顧者、家屬、社區等造成衝擊。依衛福部調查統計，65歲以上人口，有輕微認知障礙者占18.23%，失智症人口占7.86%，即65歲以上每12人中即有1位罹患失智症，而80歲以上則每5人有1位失智症。

另據統計，高雄市失智人口約3萬多人。高雄市成立第一處老人福利機構內的失智症照顧專區，設立於「濟興長青基金會附設高雄市私立濟興長青園老人長期照顧中心」，近期將開辦24小時全天候失智症照顧專區，共可提供18個照顧名額。

高雄市社會局表示，「失智照顧專區」採單元式的照顧模式，每一單元照顧9人為限，每個單元環境布置有客廳、廚房、寢飾等，營造與在家相似的生活環境。每3名失智症長者配置1名照顧服務員，維持失智長者獨立、自主而尊嚴的生活。

另專區針對失智症者照顧，也組成專業照顧團隊，包括有專業護理師、社工、照服員、醫師、藥師、營養師及復健師等，同時兼顧醫療及照顧品質。

此外，日常生活規畫如高爾槌球、麻將賓果、插花訓練、高爾賓果投擲、卡拉OK歌唱、全身協調活動等，藉以提升失智長者自我照顧能力，延緩失能、提升生活品質，進而達到減輕醫療成本及家屬照顧負荷。