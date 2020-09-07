迎戰網路社群時代 高雄數創中心闢直播間搶流量

為了因應網路社群時代來臨，成立將滿8年的高雄市數位內容創意中心（DAKUO）今天表示，除了過往提供投資企業最高5年進駐租金優惠，現在還將增設直播間搶流量。

高雄市經濟發展局上午舉辦「DAKUO開箱！REOPEN」儀式，宣告首家由政府經營的共同工作空間「高雄市數位內容創意中心」（DAKUO），在營運滿8年之際，要迎戰新媒體及網路社群時代，增設直播間及showroom讓進駐單位免費使用。

經發局長廖泰翔指出，今天匯集15家新創業者展示產品，並邀來台灣跨太平洋科技基金（TPTF）、法國科創等9家國際投創公司交流媒合，讓年輕進駐團隊爭取投資。下午則安排創新創業訓練營，請歐洲及矽谷的創投講師授課，讓新創團隊對接更多世界級資源。

他表示，這次除了透過增設直播間等硬體翻新搶攻網路流量，也會試著跟直播、線上平台合作，透過結合網紅直播主及社群名人等，協助業者衝高流量，並嘗試用不同的方式介紹自己的內容及產品。

經發局表示，DAKUO是企業投資高雄的前哨戰，也是孵育潛力新創公司的保溫箱，進駐團隊平均年齡約25歲至35歲，是年輕人實踐夢想的最佳場域，7年來累計58家企業團隊進駐，創造900個工作機會、研發超過300件產品，並扶植3家新創業者IPO掛牌興櫃。

高雄市副市長羅達生則說，創業是場時間競賽，需要的資源非常多，因此高市府希望打造青創大平台，將DAKUO數創示範基地、KOSMOS HATCH體感奇點、KO-IN智高點與駁二共創基地串連起來，協助找到夥伴、資源及商機，以吸引創業家及高雄子弟來高雄發展。