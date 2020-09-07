報7年前接生恩 男童紅包寫注音「謝謝消防叔叔」

高雄市政府消防局右昌分隊7年前協助一名孕婦急產救護，順利產下一名男童；7年後這名曹姓男童與爸媽昨天在紅包上以注音文寫下「謝謝消防叔叔」，到分隊致謝。

右昌分隊民國102年9月6日接獲孕婦急產救護，當時孕婦羊水已破、出現陣痛，經現場處置及判斷，載孕婦到高雄前鎮區產檢醫院後順利生產；曹姓民眾有感於消防人員平日辛勞，特地在消防人員當年接生的小男童生日當天，買雞排、飲料與家人到右昌分隊慰問消防人員。

曹姓民眾表示，妻子一直感念救護同仁不辭辛勞將她載到醫院，平安產下早產兒，如今兒子已準備上小學。

他說，兒子自小與消防隊結下不解之緣，尤其喜愛消防車，家中買了許多消防車玩具。兒子近日看到消防人員在大太陽下訓練，提議要請「消防叔叔」吃冰淇淋，拿出平常存的零用錢裝入紅包袋，親手寫上慰問語。

分隊得知昨天是曹小弟弟7歲生日後，特地贈送消防宣導品，帶他參觀消防隊車輛器材，體驗穿迷你消防衣。

消防分隊員表示，看到紅包上曹小弟弟以注音符號寫下的感謝都感到暖心，但公務人員不得收餽贈，執行救護任務是消防人員應盡職責，民眾慰問對消防人員是莫大鼓舞及肯定。