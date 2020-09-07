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屏東竹田鄉9成檸檬有履歷 農會辦促銷活動

中央社 / 屏東縣7日電

屏東縣竹田鄉在農糧署輔導下，廢檳榔園轉作檸檬，目前種植面積112公頃，9成以上有產銷履歷，竹田鄉農會與鄉公所將於12日、13日在竹田驛園文化園區舉辦檸檬促銷活動。

「109年竹田優質檸檬暨農特產品拓展客源加值行銷活動」在農糧署輔導下，將於12日及13日在竹田驛園舉辦，民眾一下火車就可馬上買到有產銷履歷的在地檸檬。

農糧署今天與農會及公所舉辦記者宣傳會，農糧署南區分署長姚志旺表示，檸檬是屏東重要經濟作物，全縣種植面積1887公頃，占全國（2828公頃）的66%，而竹田鄉廢檳榔園轉作的檸檬目前有112公頃。

姚志旺表示，竹田鄉的檸檬超過9成以上通過產銷履歷驗證，農政單位輔導檸檬安全用藥多年，仍常有用藥超標情事發生，竹田鄉是目前檸檬安全用藥執行最徹底的鄉鎮。

竹田鄉農會總幹事張志誠表示，在積極輔導農民安全用藥後，吸引食品大廠前來簽訂契作，近4年來檸檬產地收購價格從每台斤新台幣3元至4元漲到8元至12元，顯見推廣檸檬產銷履歷驗證卓有成效。

張志誠表示，今年以夜市的方式來行銷竹田檸檬，現場將使用燈光點亮整座園區，其中木造車站更以燈光投射，現場還有薩克斯風演奏，營造出頓物（竹田）車站溫柔浪漫的景色。

週末的活動，現場將由當地檸檬產銷班及特色小農提供農特產品包括新鮮檸檬、天使檸檬磅蛋糕、檸檬茶、醬、乾、甘蔗檸檬、有機蘆筍及番石榴當季蔬果等銷售，產品相當多元。

農會為刺激買氣，推出線上抽夜市券，也歡迎用三倍券消費，為了重現竹田驛園往日風華，現場也舉辦摸彩活動。

農糧署 履歷 屏東縣

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