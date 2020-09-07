復刻東湧日報 見證東引63年歷史

為紀念陸軍東引地區指揮部60週年隊慶，連江縣文化處復刻停刊的「東湧日報」，發行60週年隊慶紀念特刊，將在9月9日隊慶重現63年前創立的軍方報紙。

「東湧日報」前身為「神鷹日報」，曾是軍方宣揚軍威、鼓舞民心士氣與心戰而創的小型油印刊物，民國46年10月10日創刊，106年停止發行。在戰地政務時期，馬祖地區同時有「馬祖日報」與「東湧日報」，分別屬於不同防區，在通訊不便的戰區，進行資訊傳遞重要任務。

復刻版的東湧日報，重現民國46年起，每逢特別紀念日以紅墨油印的慣例，顯現東引隊慶對東引軍民的重要意義。東湧日報歷經手刻蠟紙油印、打字、鉛字排版到電腦印刷，不僅見證資訊傳媒的演變，也記錄60多年東引歲月。

60週年紀念特刊著重東引回憶的採訪報導，包含訪問高齡99歲的反共救國軍大隊長黃菁華、促成東引現代化發展的指揮官王易謙，及反共救國軍指揮部改為陸軍步兵第195旅的首任旅長黃崑益，述說東引與東湧日報的歷史回憶。

為了如實還原東湧日報，設計編輯團隊原點創思規劃顧問有限公司，特別專訪前東湧日報社長譚遠雄及王寶玨、劉建業，揭開東引報紙編輯的運作情形，將呈現在特刊內容及東引隊史館「昨日新聞社在東引」專區。

響應60週年隊慶，連江縣文化處復刻「東湧日報」，成為軍民可再見的紀念刊物，體現博物館互動參與的精神。文化處表示，雖然「東湧日報」已停止發行，但未來希望大眾可共筆共創，累積馬祖的資料，促成馬祖島嶼博物館滾動式參與的精神，讓逝去的記憶活化為實體。