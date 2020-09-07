館長感謝術後最早電話慰問 陳其邁：我滿喜歡他
「館長」陳之漢遭槍擊住院，今天發文指手術後接到第一通電話就是高雄市長陳其邁的慰問，讓他「羞愧又感動」。陳其邁受訪表示，陳之漢是俠骨柔情的人，「我滿喜歡他」。
陳其邁上午由高雄市環保局官員陪同訪視中鋼公司，聽取相關環保空污防制簡報。
陳其邁接受媒體聯訪時，記者提問，陳之漢在臉書（Facebook）發文，指手術後接到第一通電話就陳其邁的慰問，還說「我18年對你罵了一堆，你還願意這樣對我，讓我感到羞愧又感動」。
對此，陳其邁表示，陳之漢是俠骨柔情的人，外表看起來很粗獷，內心還滿細膩的，「其實我滿蠻喜歡他」。
陳其邁說，陳之漢對台灣、國家的立場很堅定，且關心社會公益，令人佩服，這種俠骨柔情的勇士，希望陳之漢能夠趕快好起來了。
記者追問，陳之漢自白過去對陳其邁罵得兇，對於陳其邁致電安慰，感到慚愧。對此，陳其邁表示，「被罵很正常」，希望陳之漢早日康復。
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