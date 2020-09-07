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高雄漁產品推「中秋夯海味」網路直播今晚開賣
為搶攻中秋送禮與烤肉商機，高雄市政府海洋局攜手直播達人與水產業者推出線上禮盒特賣。今天上午，海洋局在東港強旗艦店召開記者會宣告， 9月7日至12日連續6天，將由臉書直播主陳志宏逐日邀請高市6家業者介紹產品，晚間6點至8點在臉書「東港強」粉絲頁推出高雄海味特賣，滑手機不出門，在家能買到優質漁產品。
疫情影響漁產品銷售，高市府海洋局開拓網路商機，結合「東港強執行長」陳志宏、「南台灣海鮮直播拍賣一哥」蔡忠穎轉入網路行銷。上午10點，海洋局在東港強旗艦店開記者會宣布今晚6點起活動起跑，現場並安排餐廳廚師在場示範龍膽石斑與鱸魚排料理，教導民眾在家使用電鍋清蒸石斑魚，菲力鱸魚則可乾煎後淋上和風醬料。
海洋局指出，六大業者包括永安區漁會、魚社長極致石斑魚、好廚家養鱸世家、天時福水產食品、鮪軒超低溫鮪魚與責任生產，中秋禮盒以「中秋夯魚組合」、「月圓好魚禮盒」為主，魚產品的直播時間是晚上6點至8點，宅配全部免運費，每天安排不同業者登場銷售。
海洋局代理局長黃登福表示，高雄是海港城市，年產量高達51萬公噸，總量占台灣一半之多，高雄海洋五寶涵蓋鮪魚、魷魚、虱目魚、石斑魚與秋刀魚，今年中秋結售度整合在地業者上網直播行銷，無論是中秋節送禮禮盒，或者烏魚子、魚下巴、魚丸等魚產品都能買到，消費者可透過網路預購優質產品，不用出門宅配到府，買得安心放心與健康。
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