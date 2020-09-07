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剩十天！逾148萬人未領農遊券 業者聯手部落客搶商機

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
南台灣知名部落客快樂過每一天、chloe、吃心、肉魯與呆呆齡（由左至右）聯手推薦屏東農特產。記者陳弘逸／翻攝
南台灣知名部落客快樂過每一天、chloe、吃心、肉魯與呆呆齡（由左至右）聯手推薦屏東農特產。記者陳弘逸／翻攝

農委會月前發出5百萬張面額250元的農遊券，即將在本月17日截止，卻仍有超過148萬國人未兌換。對此，有屏東的業者與南部六大知名美食旅遊部落客聯手推薦屏東在地農特產，也把握剩餘10天使用期限的農遊券，搶攻最後商機。

根據農業易遊網指出，屏東縣內共有102個農遊券合作業者，分散在縣內27個地區，其中以高樹鄉擁有13個農遊券合作業者，同時也是屏東縣內最多合作業者的鄉鎮。

農遊券於7日19日全數抽出3天後，屏東縣就收取1萬3544張農遊券，8月4日為止，屏東已累積7萬8415張農遊券，替屏東帶來1千9百多萬元的觀光產值。

農遊券使用期間屏東農遊券合作業者的業績陸續開出紅盤，業績飆漲10倍，近八成的遊客，鎖定屏東地方農特產而來，但農遊券7月推出至今，結合全台的農林漁牧場所消費的農遊券將於9月17日截止使用，卻仍有超過148萬國人未兌換。

南部六大知名美食旅遊部落客肉魯、呆呆齡、吃心、快樂過每一天、Chloe、南國，為把握剩餘10天的農遊券使用期限，聯手推薦屏東竹林有機農場的聖蘿勒茶與蔬菜麵，以及源自屏東永信蔬果運銷合作社，讓日本人愛不釋手的臺灣香檬。

曾出過6本旅遊書、部落格有2千多萬瀏覽人次的部落客肉魯表示，屏東是觀光暨農業大縣，有許多食材讓人驚艷，像屏東縣萬丹鄉是台灣羅勒最大的產區，由竹林有機農場出產的聖蘿勒茶口感舒爽，非常解膩。

肉魯還說，由於非常喜歡農特產，在搭上農遊券的風潮，發起部落客聯手推薦善待土地的有機農民。

竹林有機農場創辦人黃淑女指出，屏東是全台蘿勒最大產地，無論是種植面積或者產值皆占八成以上，且經過多年的研發，聖蘿勒茶口味多元，由於市面上相當少見，因此本次農遊券推出之後，便成為熱門商品之一。

屏東業者與部落客聯手推薦屏東農特產搶攻農遊券最後商機。記者陳弘逸／翻攝
屏東業者與部落客聯手推薦屏東農特產搶攻農遊券最後商機。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣 萬丹

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