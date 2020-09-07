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藍營推反美豬公投 陳其邁：幫豬農、顧好食安才是重點
國民黨反對美豬進口，昨天在全代會決定啟動食安公投，且要展開連署，在各縣市遍地開花，高雄市長陳其邁今早對此表示「尊重」，但政府的要務是該是如何提振國產豬隻在國際的競爭力，增加豬農收益。
陳其邁說，公投是民主的程序，我們尊重，但含萊克多巴胺的美豬進口，會涉及豬農競爭力、食品安全及整個國際經濟、區域雙邊貿易等不同層次問題。從國民黨到民進黨時期，整個時空環境確實已有很大的改變，不過目前為止，美豬在台灣的市占率只有1%，相信即使開放含萊克多巴胺的美豬進口，台灣的豬隻仍具有非常高的競爭力。
他說，國產豬在全球的市場，也因為口蹄疫拔針及成功防止非洲豬瘟，外銷競爭力提升，相對於這些豬肉的輸出國的豬肉，國產豬品質更好，競爭力更強，所以應該能夠著眼更大的外銷市場，因此全力幫助豬農來減少成本，確保他們的競爭力，保障收益，才是政府應該要做的，共同設法讓豬農收入增加，更積極地面對未來的國際市場，才是重點。
陳其邁更說，政黨當然有不同的政治攻防，但幫助豬農，同時能夠嚴格把關，顧好食安，才是政黨應該努力的事。
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