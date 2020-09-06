創刊30年紀念日變成復活節 金門報導復刊

30週年「紀念日」變成「復活節」。「金門報導」創辦人楊樹清今天宣布已停刊26年的「金門報導」復刊。與會人士高喊「9月6號，我們回來了」，期許「金門報導」再造風華。

「金門報導」於1990年9月6日由報導文學作家楊樹清在台北創刊，每月發行2大張到6大張不等。從小酷愛文學的楊樹清今天在復刊再出發茶會中表示，當年只是想辦一份文學雜誌，但在民氣潮流下，「金門報導」卻成了批判體制的「地下刊物」。

在軍管年代，「金門報導」不但帶動金門輿論風潮，也倍受當權者「關注」，身為發行人、社長的楊樹清也被視為「文學政治人」。

楊樹清說，從創刊號的頭版頭條「金門人世紀大恐慌：核子廢燃料VS.金門」，到1994年6月停刊號的跨版專題「金門該不該設賭場紙上辯論會」，3年9個月，46期、520個版面、超過200萬字內容150萬張圖片，從金馬二度戒嚴到解嚴，「金門報導」記錄參與並見證了一個時代。

楊樹清坦承，近年創作停滯，甚至懷疑「我對金門還有什麼價值？」今年3月楊樹清文學作品展在金沙鎮睿友文學館展出3個月，期間各地藝文界人士多人前來參觀，他很驚訝不少人關切文學展陳列的往昔「金門報導」，進而促成了這份刊物「死而復生」。

「金門報導」復刊再出發茶會下午在金門縣商會舉行，包括縣長楊鎮浯父親楊肅元在內的多名金門在地和旅台人士出席。特別的是，楊樹清邀請成功大學台文研究所博士候選人邱曉玲和加拿大歷史學者雷岱騰（Dayton Neu）各以中英文朗誦「金門報導」復刊1號「金門外譯」作品「60年後」。

金門縣政府教育處長羅德水過去也常撰寫時論文字，他致詞表示，「金門報導」在戒嚴時期提供許多苦悶民眾養分，也幫助大家記錄許多不該遺忘的歷史，選擇在創刊30年後的今天復刊極具意義，祝福「金門報導」風華再起，也期許這份刊物能為金門各界提供對話的平台，創造多贏，而非以前的零和。

「金門報導」復刊1號以網路家庭國際資訊董事長詹宏志為封面故事，著墨報導金門兩岸電商與文學報導。楊樹清說，復刊號是試水溫，未來仍將秉持「金門報導」使命，聚焦金門公共利益和前途。社務總監李有忠進一步說明，雜誌將以金門進行主題論述，但可能不會如以往尖銳。