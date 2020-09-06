澎湖縣運游泳項目落幕 14項破大會紀錄

第64屆澎湖縣運持續進行中，游泳項目今天下午圓滿落幕，澎湖縣府教育處指出，總共14項18人破大會紀錄，馬公市公所選手蔡宜臻一人打破6項大會紀錄，可說是此次比賽最受矚目的選手。

澎湖縣府在8月14日起至9月13日舉辦第64屆全縣運動會，涵蓋田徑、籃球、羽球、棒球、桌球、游泳等項競賽。9月5日與9月6日兩天，澎湖縣府在大城北游泳館舉辦縣運游泳，分成社會組、國中組與國小組，總共307人報名參賽。

教育處表示，競賽結果成績優異，共14項18人破大會紀錄，蔡宜臻是社會組女選手，共打破社女400公尺個人混決賽、社女50公尺蛙式決賽、社女400公尺混接力決賽、社女800公尺自由式接力決賽、社女400公尺自由式接力決賽申請100公尺自由式、社女800公尺自由式接力決賽申請200公尺自由式等項大會紀錄。