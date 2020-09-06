澎湖推展游泳有成 14項目破縣運大會紀錄

澎湖第64屆全縣運動會8月14日展開，已舉行籃球等賽事，從昨天開始一連兩天游泳池畔競爭激烈，澎湖縣教育處表示，今年計14項目共18人次破大會紀錄，驗證縣府全力推廣游泳項目有成。

澎湖縣運游泳賽事，昨天與今天在大城北游泳館展開，要發出155面金牌，今年共有14項、18人次破大會紀錄，其中選手蔡宜臻一人在社女400公尺個人混合決賽、50公尺蛙式、400公尺混合接力賽、800公尺自由式接力等項目獲得金牌，也破多項大會紀錄，最為風光。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖四面環海，希望每一位民眾都要學會游泳，尤其各級學校學子游泳要逐年提高到8成的目標，優秀的游泳選手未來將代表澎湖參賽，爭取佳績。

澎湖縣教育處表示，全縣運動會8月14日起到9月13日陸續展開賽事，包括有田徑、籃球、羽球、棒球、桌球、游泳、木球、沙灘排球、法式滾球及跆拳道等項，其中包含籃球、游泳等部分賽事已開始。

教育處說，澎湖縣在縣運告一段落後，18日將組隊含選手職員135人前往馬祖參加離島縣聯合運動會，參加籃、羽、桌、網、木球、慢速壘球、磯釣與半程馬拉松等賽事。