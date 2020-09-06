蔡總統視察高雄大港橋 港務局：月20萬人次參觀

總統蔡英文今天在高雄市長陳其邁陪同視察大港橋，並聽取港務公司及都發局簡報；港務局表示，大港橋自7月開放已逾40萬人次造訪，每月約20萬人次、假日約有1萬6000人次參觀。

蔡總統下午2時30分前往高雄港第三船渠視察「全台首座水平旋轉－大港橋」，一同與會的還有陳其邁、交通部長林佳龍、民進黨立委趙天麟、李昆澤、高雄市議員康裕成、簡煥宗、邱俊憲、何權峰等人，台灣港務公司董事長李賢義和高市都發局長楊欽富並簡報說明「高雄港大港橋」及「亞洲新灣區未來發展」。

李賢義表示，大港橋自7月開放以來，已有逾40萬人次造訪，月平均造訪人次約20萬人，每逢假日約1萬6千人次參觀，大港橋每天下午3時及每週五、六、日晚上7時開始旋轉及閉合，每次皆有上千人潮聚集駁二藝術特區及高雄港棧庫群護岸兩側觀賞大港橋旋轉，除了帶動駁二藝術特區及大港橋市集發展，港務公司也積極推動港區大型活動，如「大型主題餐車市集」、「紙風車劇團」及各項公益活動等。

位在高雄港第三船渠的大港橋是台灣首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋；緊臨高雄輕軌駁二大義站，結合高雄水岸輕軌，串連駁二藝術特區、高港棧庫群及亞洲新灣區。橋長110公尺、橋寬5公尺到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行。每次開啟及閉合各約5分鐘完成，可提供民眾步行或自行車通行，縮短進出駁二、蓬萊港區原需30分鐘的步行距離。

大港橋不僅造型特殊，亮點還有橋中心設置的觀景台，可讓民眾佇足眺望高雄港市區的建設及城市水岸大樓群，也能眺望大船入港及波瀾壯闊的高雄港區、周邊繁忙作業景象。