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高雄無障礙之家教憨兒面對生死 宣洩悲傷情緒
在憨兒面前，僅有少數家長會與憨兒討論死亡、失落等嚴肅的生命議題。高雄市無障礙之家藉由觀看電影，與憨兒正面討論「生命」的意義及學習如何面對親友離世，從而了解生命意義及面對重要他人的死亡時，能懂得宣洩悲傷的情緒。
高雄市政府社會局無障礙之家日間服務中心，為設籍高雄市18歲以上領有身心障礙手冊為中、重度以上智能障礙者，提供居家與社區生活訓練、體能休閒活動、家庭支持與親職活動，也協助智能障礙者，學會如何表達、宣洩情緒。
高雄市無障礙之家主任陳桂英表示，大多心智障礙者要表達自身情緒較一般人困難，尤其是面對失去重要親人的情形，內心悲傷情緒如「很難過」、「不開心」、「想哭」等皆需要學習及引導。但僅有少數家長會與憨兒討論這類嚴肅的生命議題。
高雄市無障礙之家日間服務中心，藉由觀看電影及繪畫，與心智障礙者正面討論「生命」的意義及學習面對親友的離世，讓憨兒不再害怕生死問題，並認識死亡是生命歷程的一部份，了解在傷心難過中如何學習祝福，及把握現在珍惜所愛。
高雄市無障礙之家日前以電影「再見小Q」為題材，向憨兒解說生死議題，片中導盲犬小Q陪伴主人直到年老體衰往生。
很多憨兒說，會透過「寫卡片」、「再找一樣的狗狗」、「拿小Q以前最喜歡的東西」等，來懷念小Q。無障礙之家並引導憨兒們在面臨親友過世時，可透過部分物品抒發，也可透過繪畫表達感受、宣洩情緒。
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