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疫情趨緩運量回升 高雄輕軌通車5年運量破千萬人次

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，加上各項優惠行銷，高雄捷運運量回升至每日14.5萬人次，輕軌也回升到8495人次。圖／高雄市捷運局提供
新冠肺炎疫情趨緩，加上各項優惠行銷，高雄捷運運量回升至每日14.5萬人次，輕軌也回升到8495人次。圖／高雄市捷運局提供

新冠肺炎疫情趨緩，加上各項優惠行銷，高雄捷運運量回升至每日14.5萬人次；輕軌也從日運量2000人次回升到8495人次，並自2015年通車以來，累積搭乘人數已破千萬達1172萬人次。輕軌目前仍採電子票證搭乘10元優惠，爭取客源。

暑假期間，各縣市均推出各類觀光行銷方案促進國內旅遊，高雄輕軌及捷運也配合高市府各項行銷措施，除提供各類旅遊套票及輕軌持電子票證搭乘優惠價10元外，捷運也推出史上最便宜的3千元「90天無限卡」，平均每天只要33元。

高雄輕軌第一階段14站，從2015年10月16日到2017年9月26日陸續通車，今年初起受新冠肺炎疫情衝擊，日運量從去年9167人次銳減至不到2000人次，但疫情趨緩後，8月日運量回升至8495人次，逐漸接近去年平均日運量水準。

此外，經高雄捷運公司統計至8月底，輕軌自通車5年以來，累積搭乘人數已經突破千萬，達到1172萬人次。

捷運在暑假7、8月期間，日運量也大幅回升，原本受疫情影響，日運量從約18萬人次下滑至不到10萬人次，如今8月日運量恢復至14.5萬人次，雖仍約比去年同期減少19.9%，但整體運量已是連3個月正成長。

高捷公司近期除配合中央的搭乘大眾捷運應全程戴口罩政策，捷運站內更新增設76台口罩自動販賣機，讓忘記戴口罩出門的民眾，也能先買口罩再搭車。

高雄市捷運局表示，近期輕軌沿線增加已完工的旋轉大港橋及預計年底啟用的高雄流行音樂中心等建設，預計可帶來更多人潮商機。

高雄輕軌

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