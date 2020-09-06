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高雄蚵仔寮淨灘活動秒殺 400人撿拾500公斤垃圾
連淨灘活動也可以秒殺！高雄梓官是臨海鄉鎮，每年都會辦理蚵仔寮淨灘活動，今年也不例外，梓官區公所與高雄慈濟合辦「2020翻轉蚵仔寮靜心淨力淨灘」活動，上網開放民眾報名，200個名額在2天內報名額滿，獲得許多年輕人迴響。區公所指出，昨天傍晚眾人協力清除約一公里長的蚵仔寮海岸線沙灘垃圾，400多人撿拾500公斤垃圾，恢復蚵仔寮沙灘清新面貌。
梓官區公所昨天與慈濟高雄區慈誠聯誼會合辦蚵仔寮南沙灘淨灘活動，利用傍晚時分撿拾沙灘垃圾。區公所指出，除慈濟人員外，另有高雄市互愛關懷協會、高雄市建築經營協會、高雄市產業發展協會，以及在地居民與網路報名的外地人士參與，400多人合力淨灘。
淨灘後進行垃圾分類，參與人員共撿拾500公斤垃圾，包含菸蒂、塑膠瓶蓋與寶特瓶等廢棄物，塑膠垃圾占大多數。區長李秀蓉說，經濟發展帶來便利，也帶來髒亂，很多報名淨灘的年輕人從沒到過蚵仔寮，為愛護環境專程參加淨灘活動，看見大家都能為環境盡一份心力，內心真的很感動，盼透過淨灘活動關懷環境，也傳遞落實簡約生活與減少製造垃圾的主張。
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