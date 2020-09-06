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感謝市民牽成陳其邁 蔡英文：中央一定支持高雄發展
總統蔡英文今與高雄市長陳其邁等人到三民區覆鼎金保安宮參拜，蔡英文說，感謝市民牽成陳其邁，中央政府一定支持高雄的發展，希望中央地方一條心，幫助高雄轉型、有更多就業機會、更多未來對台灣很重要的產業落腳高雄，成為南方產業的重鎮及台灣下個世代發展最重要的地方。
蔡英文上午在陳其邁及內政部長徐國勇、立委李昆澤、陳柏惟等人陪同下，到覆鼎金保安宮參拜。
陳其邁說，蔡總統除來保安宮外，也會去看高雄的重大建設，蔡總統是最照顧南部、尤其是高雄市的總統，這幾年補助高雄市1759億，包括捷運黃線、紅線等重大建設，最重要高雄的產業轉型，包括國艦國造、綠能和橋科等，蔡總統都交代行政院一定要照顧南部感謝蔡總統，也希望蔡總統多來南部、尤其是高雄，感受南部的溫暖。
蔡英文致詞說，這是補選高雄市長後，她第一次來高雄，最重要的是來跟神明道謝，保佑補選順利，也讓陳其邁當選。也感謝市民牽成陳其邁，讓陳其當高雄市長。
她並表示，重要的是，今要跟市民報告，中央政府一定支持高雄的發展，希望中央、地方一條心，好好協助高雄轉型，有更多就業機會、更多未來對台灣很重要的產業都可落腳高雄，讓高雄成為南方產業重鎮及台灣下個世代發展最重要的地方。
她說，行政團隊會跟市府團隊一起打拚，也希望市民一起支持，協助順利完成很多困難的工作。市府團隊無縫接軌，不只緊緊緊、還會做事，希望緊緊緊、會做事的團隊跟市民在一起，知道市民的需要，及未來高雄發展最需要的事，一項一項來解決。
蔡英文還說，剩2年就要再選市長了，要在這2年中，做4年的事，是很緊張的事，要替陳其邁加油一下。高雄產業的成長、就業機會的增加、建設加速進行、空汙改善，是未來2年最重要的事。希望神明繼續保佑，讓市政順利、讓建設加速、讓市民安居樂業，為高雄未來一起打拚。
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