M.ZONE大港自造區推新主題「生活工藝展：生活自己造」

高雄市政府青年局即日起至11月15日，在M.ZONE大港自造特區推出全新主題展「生活工藝展：生活自己造」，邀請M.ZONE創作者分享木榫家具及竹藝等創作經驗，體驗工藝職人精粹，吸引不少maker來取經。

高雄市青年局長張以理表示，手作工藝與人們的生活緊密連結，此次透過生活工藝展的主題，網羅木工、金工、縫紉及皮革等製程工具及多家創作藝品，現場還提供工藝製作體驗，不僅是展覽，更讓民眾深入了解生活工藝的創作過程與樂趣。展覽期間也規畫系列木工、金工及琺瑯燒製等作品創作課程，適合在學學生培養創意技能，誘發學習興趣，對於在職者也能培養第二專長，創造斜槓人生。

「生活工藝展：生活自己造」邀請全台優秀的工藝品牌，合作展出職人作品，例如「MoziDozen木子到森工作室」獨特的木質燈飾、「Tinco」高質感的錫銀餐具，以及「習木．惜木」結合傳統窗花創作出獨具復古又時尚的木製托盤。

張以理表示，M.ZONE大港自造特區除了提供各式專業機具，實驗自己的創意想法，更鼓勵將創作商品化，不僅能在M.ZONE內的實體商店販售，也上架在文創電商平台Pinkoi，讓興趣變成職業，在M.ZONE踏出創作的第一哩路。