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《阿嬤的歌本》2.0版演出 陳其邁支持高雄藝文團隊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團提供

新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版，9月5、6日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。高雄市長陳其邁昨晚也出席以行動表示對在地藝文團隊的支持，新古典室內樂團藝術總監陳欣宜期待各界能夠看到高雄的藝文能量。

新古典室內樂團曾受邀於「第58屆威尼斯雙年展開幕周」、「2019衛武營開幕周年強檔節目」演出，並榮獲「高雄市傑出演藝 團隊」。這齣《阿嬤的歌本》曾入選為 「屏東演藝廳開幕藝術季」強檔節目，在全台完成10場巡演，場場爆滿；2.0 版舞台重新改編，獲得國藝會肯定。

陳欣宜表示，近年來新古典室內樂團積極投入結合在地傑出製作及表演藝術人才，將豐厚的台灣文化元素以創新的語彙和手法， 呈現開展出音樂劇場的新美學形式。經典作品《阿嬤的歌本》2.0， 將原創許逸聖的劇本，經由這次導演吳維緯重新改編，擴大規模，特別邀請雲門舞集長期合作的劇場設計大師王奕盛，擔任影像和舞台設計，並集結頂尖設計群及表演藝術家，包括電視音樂劇演員程伯仁、跨領域歌手詹喆君、抒情男中音林宜誠、劇場演員陳盈達等，透過樂團演奏、紀實影片及創新的多媒體、舞台設計等元素，將這齣具有台灣懷舊素材，卻內含四個希臘神話寓意的作品，有了嶄新的詮釋。

全劇以一本阿嬤遺留下來的「歌謠筆記本」為發展主軸，跟著劇中記錄片導演孫子小顧的腳步，一同訪談老巷弄裡的長輩們，進而發現阿嬤年輕時一段不為人知的愛情故事。劇情溫馨感人又笑中帶淚，引領著大家跟著故事中的人物，

透過一首首經典動人的國台語歌曲，如《四季紅》、《滿山春色》、《青春嶺》、《思慕的人》、《小城故事》、《千言萬語》、《給我一個吻》、《不了情》等動人老歌，感受台灣人情細膩溫暖的獨特風情，找回各自心中那份屬於自己的記憶。

陳其邁昨晚也至衛武營觀賞演出，並到後台慰問表演人員，展現對高雄藝文發展的關懷。陳欣宜說，陳市長從立委時期便默默支持新古典室內樂團，陸續看過幾場排演及演出，並協助解決高雄藝文團體遭遇的困難，非常有心。

高雄市長陳其邁（中）以行動表示對在地藝文團隊的支持。圖／新古典室內樂團提供
高雄市長陳其邁（中）以行動表示對在地藝文團隊的支持。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版，在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版，在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團提供
新古典室內樂團2020音樂舞台劇《阿嬤的歌本》2.0 版在衛武營演出，透過一首首經典動人的國、台語歌曲，在笑中帶淚找尋各自心中的記憶。圖／新古典室內樂團提供
高雄市長陳其邁（右）以行動表示對在地藝文團隊的支持，新古典室內樂團藝術總監陳欣宜（左）期待各界能夠看到高雄的藝文能量。圖／新古典室內樂團提供
高雄市長陳其邁（右）以行動表示對在地藝文團隊的支持，新古典室內樂團藝術總監陳欣宜（左）期待各界能夠看到高雄的藝文能量。圖／新古典室內樂團提供

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