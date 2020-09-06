陳其邁深夜悼嚴詠能：會延續對土地的熱愛與珍惜

本土歌謡創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚間在舞台上演出時昏倒，緊急送醫急救仍不治，很多人得知噩耗時難過丶不捨。1994年就邀嚴詠能到地下電台主持節目的高雄市長陳其邁深夜在臉書發文悼念嚴詠能，並表示會將嚴詠能想用歌曲創作將台灣之美傳達到世界的心願，延續下去。

陳其邁臉書文「永別了，老友詠能⋯」一開頭即表示聽到金曲歌手嚴詠能過世的消息，非常難過。

陳其邁說，1994年，他在高雄成立地下電台「蕃薯之聲」，邀請在PUB駐唱的嚴詠能、詠能的忠實聽眾恆春兮，一起主持節目。後來電台出了一張專輯，嚴詠能寫歌、他當製作人，也是嚴的第一張專輯。在當時沒有言論自由的時代，他們用台語和台灣文化，開創出另一片天地。

「很榮幸曾跟詠能一起合作，讓我也曾進入音樂圈。」陳其邁表示，認識嚴詠能超過20年，嚴總是在他和高雄困難時，勇敢地站出來扶持。「南部囝仔的詠能，關懷這塊土地的心一直不變，不但立足鄉土、也想走向世界，把台灣的美用歌曲創作，傳達給更多人。詠能的心願，我們會延續下去！」

陳其邁說，憾事來得突然，我們要向家屬表達誠摯的哀悼；高雄市文化局王文翠局長也已經趕往屏東關心，協助後續事宜，「無比惋惜哀痛！嚴老師，我們會帶著你對土地的熱愛與珍惜，繼續努力往前走。」