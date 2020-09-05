高雄龍巖冽泉爭議 生態團體：打掉水泥讓冽泉自然呼吸
高雄市鼓山區龍巖冽泉如何整建引起爭議，高雄市長陳其邁今天實地視察之後指示水利局等相關局處會同居民、生態團體等研商兼顧防洪與人文生態的方式，該打掉重做的就打掉。長期觀察龍巖冽泉的高雄市柴山會總幹事楊娉育呼籲市政府打掉水泥等硬體，讓山地與平原兩股冽泉得以自然湧出。
楊娉育和柴山會從2003年開始關心並觀測龍巖冽泉，也訪問當地耆老，耆老告訴他們龍巖冽泉本來四季都會湧出，而且湧泉流入現在景觀池位置時，如果泉水量接近出水口，會出現漩渦，出泉口會把冽泉「吸」回去，像一個天然的滯洪池一樣，把泉水「儲」起來，不再湧出，等到外面的水位下降，才再出水。
楊娉育表示，長期觀測龍巖冽泉，發現那是兩股泉流，一股來自柴山，是山地洌泉，另一股是在平地的平原冽泉，觀測期間，曾在景觀池的位置看過鱸鰻，可見那時還有自然生態，但後來隨著市府一次次的整建，水泥愈舖愈厚，破壞了生態，水也無法自然下滲，湧泉口並被破壞；今年以前大家看到的湧泉口和景觀池，其實已是市府整建過的樣貌，不是以前的自然生態，只是今年市府的防洪整建工程把洌泉噴泉口擋住，冽泉在舖了石子的排水道裡快速排走，景觀池無法蓄活水，就算冽泉湧泉期間，大家無法親近泉水，市府就是不讓民眾玩水。
楊娉育建議高市府，要拆掉影響湧泉的水泥建物，儘可能讓龍巖洌泉可以自然湧出、周圍環境能自然「吸」水，而且可以進一步研究蓄積泉水為地下水，在旱季時代替水井供水，因冽泉不是一般的雨水，如果把湧出的冽泉都排掉，實在太可惜。
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