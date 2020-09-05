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中華金門同鄉會召開理監事會議 盼催生離島基本法

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華金門同鄉會日前在台北市三軍軍官俱樂部召開理監事會，會中決議後續將拜會立法院各黨團及國家發展委員會等，尋求其支持推動制訂「離島基本法」。圖／中華金門同鄉會提供
中華金門同鄉會日前在台北市三軍軍官俱樂部召開理監事會，會中決議後續將拜會立法院各黨團及國家發展委員會等，尋求其支持推動制訂「離島基本法」。圖／中華金門同鄉會提供

中華金門同鄉會日前在台北市三軍軍官俱樂部召開理監事會，由理事長黃獻平主持，會中決議後續將拜會立法院各黨團及國家發展委員會等，尋求其支持推動制訂「離島基本法」，協助離島建設發展，改善離島生活品質與人民權益保障，此外，也將向中央建議將823炮戰列入國家重要紀念日。

黃獻平表示，日前召開中華金門同鄉會理監事會並邀請法制專家紀俊臣院長，國際情勢專家黃再求(前海地大使)與會指導，會中針對各議題，討論熱烈。

中央在民國94年2月5日制定「原住民族基本法」，於99年1月27日制定公布「客家基本法」，但對於金門等離島，迄今都未依憲法增修條文，比照建構人民權益之保障法制，包含：金、馬住民政治參與、離島自主、離島自治、工作權保障、離島永續環境暨閩南文化之保存、經濟土地、醫療政策，賦税優惠等不同面向。

黃獻平指出，金門、馬祖位列兩岸多次戰爭前線，對保家衛國作出巨大奉獻，也為兩岸和平經濟發展第一線。然而解嚴時受嚴格限制與管制破壞，於戰地政務解除後三十年來發展處處受到限制而停滯不前。因此，近年來金、馬鄉親於各項集會活動與座談中，對於制定「離島基本法」之呼聲越來越強烈，顯屬民意趨向。後續將拜會立法院各黨團及國家發展委員會等，尋求其支持推動「離島基本法」制訂工作，盼能早日完成立法。

此外，會中也決議將向中央建議將823炮戰列入國家重要紀念日，因金門受到47萬發共軍炮彈轟擊，為中華民國現有統治領土中，唯一遭受到猛烈攻擊之地。金門為保衛台灣發展受到限制，從血淚戰地到兩岸橋梁，應留給後人深思而列入國家重要紀念日。

金門 立法院

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